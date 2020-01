Mercato Real Madrid : Isco prudent malgré l'emballement de Zidane

Annoncé sur le départ au mercato de l'été passé, Isco est finalement resté au Real Madrid. Mais ce marché des transferts d’hiver, les choses pourraient changer pour le milieu de terrain espagnol si ses dirigeants ne lui donnent pas les garanties qu’il souhaite.

Mercato Real Madrid, Isco vers un départ ?

Ces derniers jours, les choses semblent s’améliorer pour Isco Alarcon et pourtant le joueur n’est pas rassuré. Longtemps relégué sur le banc de touche puis freiné par une grave blessure en début de saison, le milieu offensif retrouve peu à peu sa place dans le onze de départ madrilène. Il enchaine de plus en plus de titularisations avec le Real Madrid, une tendance confirmée samedi 4 janvier.

Aligné lors de la victoire du Real Madrid (3-0) contre Getafe, l’international espagnol a montré de belles choses en attaque. Une montée en puissance qui satisfait Zinedine Zidane. L’entraineur madrilène a récemment assuré qu’il s’identifie à Isco pour la qualité de « son positionnement sur le terrain ».

Suffisant pour convaincre le joueur de 26 ans de poursuivre son aventure au Real Madrid ? Selon les informations du média El Desmarque, l’Andalou, malgré l’amélioration de sa situation, s’interroge toujours sur son avenir chez les merengues où il est sous contrat jusqu’en 2022. Le milieu de terrain souhaiterait avoir des garanties sur son temps de jeu pour s’inscrire durablement dans le projet du club. Dans le cas contraire, il pourrait céder à un de ses courtisans sur ce marché des transferts.

Toutefois, le Real Madrid ne facilitera pas un éventuel départ d’Isco ce mercato hivernal puisqu’il est aux yeux du coach un élément important.