OM : Jean-Pierre Bernès donne des nouvelles de Florian Thauvin

Privé de compétition avec l’ OM depuis plusieurs mois, Florian Thauvin a commencé la course sur tapis ces derniers jours. Jean-Pierre Bernès pense, comme André Villas-Boas, que le retour du joueur de l’ Olympique de Marseille sera prêt à la mi-février.

OM : opération inévitable pour Florian Thauvin ?

Florian Thauvin avait ressenti des douleurs à sa cheville droite lors du match amical entre l’ OM et les Glasgow Rangers (0-4), à l’intersaison. L’ailier droit et le staff médical marseillais avaient alors à l'époque sous-estimé la gravité de la blessure. En effet, quelques semaines plus tard, Florian Thauvin était aligné pour l'affiche de Ligue 1 contre l’ AS Saint-Étienne (1-0).

Avec seulemnt 11 minutes de jeu lors de ce match, les supporters ont tout de suite compris l'ampleur de la blessure. L’attaquant de l’ Olympique de Marseille ne pouvait en effet plus supporter sa douleur à la cheville droite. La décision de le faire opérer début septembre à Londres, par le chirurgien James Calder, a donc été arrêtée.

Pour Jean-Pierre Bernès, cette décision a été sage. « L'opération était inévitable et Florian a pris la bonne décision », a déclaré le célèbre agent de joueurs français au journal Le Phocéen.

Olympique de Marseille : entraînement intensif pour Florian Thauvin ?

Éloigné des pelouses depuis cette opération, Florian Thauvin travaille d’arrache-pied pour revenir à la compétition avec l’ OM. « Aujourd'hui, il est complètement dans les temps », a rassuré Jean-Pierre Bernès. Ainsi, avant la course sur tapis qu’il a commencée, Florian Thauvin avait fait beaucoup de natation. « Après avoir fait beaucoup de travail en piscine, il travaille maintenant la course sur tapis afin de continuer le renforcement de sa cheville », indique aussi son agent.

Les opérations ne donnent pas toujours les résultats attendus, mais dans le cas de Florian Thauvin, elle s'est faite avec succès. Mieux, la rééducation ne signale aucune anomalie. « L'évolution est tout à fait normale et tous les voyants sont au vert », a assuré Jean-Pierre Bernès.

Le retour de Florian Thauvin prévu pour la mi-février

Interrogé sur le retour du joueur, André Villas-Boas avait annoncé qu'il serait de retour à la mi-février. Une date confirmée par Jean-Pierre Bernès. « Le timing donné par Villas-Boas me parait tout à fait raisonnable », a déclaré le porte-parole du champion du monde.

Olympique de Marseille : Florian Thauvin, un renfort

L’ OM est 2e de Ligue 1 Conforama à mi-parcours et vise la qualification en Ligue des champions en fin de saison. Mais tout n’est pas encore joué. André Villas-Boas et ses hommes ne sont pas à l'abri d'une surprise. Et Jean-Pierre Bernès prévient « que les places se jouent dans les deux derniers mois… ».

L’ Olympique de Marseille doit maintenant assurer sa place sur le podium en conservant cette 2e place synonyme de qualification en Ligue des champions, jusqu’au retour de l’Orléanais. En cas de départs de Kevin Strootman, Valère Germain ou Morgan Sanson, l'écurie olympienne pourrait se renforcer lors du mercato hivernal.

En revanche, « si l'OM parvient à rester bien positionné comme il l'est aujourd'hui, on peut être optimiste avec l'apport d'un joueur comme Florian ».