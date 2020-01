Mercato PSG : Mauro Icardi finalement prêt à snober le PSG ?

Prêté cette saison au PSG par l’Inter Milan avec une option d’achat de 70 millions d’euros, Mauro Icardi n’a pas de visibilité sur son avenir. Wanda Nara, l’agente et épouse de l’attaquant argentin, a tenu un propos qui ne facilitera pas la décision du buteur sur son avenir.

La représente de Mauro Icardi fait une troublante sortie

Mauro Icardi n'est pas durablement lié au Paris Saint-Germain. Prêté au club parisien jusqu’à la fin de la saison, il peut retourner en Italie ou même rejoindre un autre club en cas d'accord de ses dirigeants à l' Inter Milan. Le fait qu'il n'ait pas mis trop de temps pour s'imposer au PSG donne pourtant envie aux dirigeants de ce club de le retenir. En 18 rencontres toutes compétitions confondues, l’international argentin totalise 14 réalisations. Des chiffres d'une rare efficacité qui ne laissent pas indifférent Leonardo, le directeur sportif parisien. Le brésilien veut faire de Icardi le successeur de Edinson Cavani qui pourrait quitter le Paris Saint-Germain en fin de saison.

Le prix d' Icardi et ses intentions face au PSG

Si le Paris Saint-Germain décide de garder Mauro Icardi, il devra verser 70 millions d'euros à l' Inter Milan. Ce montant représente la clause libératoire fixée dans son contrat de prêt au PSG. Bien qu’une belle somme d’argent, ce montant n'est pas un problème pour le Paris Saint-Germain qui a déjà montré qu'il avait des moyens quasi illimités. C'est plutôt au niveau du joueur qu'il semble y avoir un petit problème. Il ne se positionne jamais véritablement en faveur de la levée ou non de son option d’achat par le PSG. La représentante de Mauro Icardi a laissé entendre qu'aucune décision n'avait encore été arrêtée par l'attaquant sur son avenir.

À la question de Sport Mediaset , de savoir si "Icardi partira du Paris Saint-Germain à la fin de la saison", elle a répondu : « On verra, rien n'est sûr, c'est Mauro qui décidera. Il est heureux en France, où il réalise des très bonnes choses ». Jusque-là tout va bien jusqu'à ce qu'elle ajoute un bémole : « Pour moi ce n'est pas facile de vivre entre Paris et Milan, mais bon... on verra »

Mauro Icardi réside à Paris et sa compagne Wanda Nara qui est aussi showgirl, présentatrice de télévision et mannequin habite à Milan. Jusqu'ici, c'est elle qui fait la navette entre les deux villes malgré ses nombreuses occupations. Cette situation comptera dans la décision finale de son compagnon en fin de saison.