Mercato Fc Nantes : Un petit "Cavani" débarque à la Jonelière !

Une semaine après l'ouverture officielle du marché des transferts, il semblerait bien que le FC Nantes ait trouvé l'attaquant qu'il recherchait avec le Belge Renaud Emond. Mais quel est le profil de l'attaquant du Standard de Liège ? Un journaliste belge a fait les présentations.

Renaud Emond devrait plaire aux supporters du FC Nantes

Logiquement arrivé mardi soir à Nantes en provenance de Marbella, où il était en stage avec sa formation du Standard de Liège, Renaud Emond devrait s'engager dans les prochaines heures avec le FC Nantes contre une somme avoisinant les 3 millions d'euros.

Désireux d'épauler un Kalifa Coulibaly en difficulté depuis le début de la saison et d'offrir ainsi une nouvelle option offensive à leur entraîneur Christian Gourcuff, les dirigeants du FC Nantes ont porté leur choix sur ce Belge de 28 ans.

Peu voire inconnu en France, il présente pourtant des statistiques flatteuses depuis trois saisons, ayant marqué, toutes compétitions confondues, 15 buts en 2017-2018, 16 la saison dernière et 7 depuis l'entame de l'exercice 2019-2020.

Contacté par France Bleu, Maxime Jacques, journaliste à La Dernière Heure, a évoqué les qualités et les défauts du joueur, n'hésitant pas à le comparer au meilleur buteur de l'histoire du PSG, Edinson Cavani.

"Il a un style un peu atypique. Il est très travailleur et vraiment loué pour sa mentalité, il défend beaucoup. Toute proportion gardée, c'est un petit peu un Cavani. C'est un joueur de surface et il ne lui faut pas beaucoup d'occasions pour marquer. En revanche, ce n'est pas un joueur qui va participer au jeu. Mais s'il a des bons ballons dans la surface, il les mettra au fond [...] Il a connu deux premières saisons très compliquées au Standard, avant de devenir le meilleur buteur du club et même de commencer la saison en tant que capitaine", a expliqué le journaliste belge.

Les supporters des Canaris ont désormais hâte de voir le joueur en action.