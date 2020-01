Bordeaux - Mercato : Un latéral gauche vers la sortie

Très occupé actuellement par le recrutement d'un attaquant, les Girondins de Bordeaux n'oublient pas pour autant qu'ils doivent dégraisser leur effectif durant ce mois de janvier. Un latéral gauche serait d'ailleurs candidat à un départ...

Ce joueur ne joue quasiment plus à Bordeaux

C'est l'immobilisme total du côté des Girondins de Bordeaux en ce début de mercato hivernal. Plusieurs priorités ont pourtant été fixées par les dirigeants du club au scapulaire, que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs.

Alors que la quête d'un attaquant est rendue compliquée par le manque de moyens financiers dont dispose le club, les joueurs poussés vers la sortie sont toujours présents du côté du Haillan, à l'image de François Kamano ou de Samuel Kalu.

Un autre joueur de l'effectif bordelais pourrait également quitter la Gironde cet hiver, il s'agit de Maxime Poundjé. Homme de base des Girondins la saison dernière sur son côté gauche (28 titularisations en Ligue 1), le défenseur de 27 ans a subi de plein fouet le recrutement cet été du Suisse Loris Benito et a, par conséquent, été complètement mis de côté cette saison par son entraîneur Paulo Sousa.

Apparu à deux reprises sur les pelouses depuis le mois d'août (pour un total de... 3 minutes de jeu), le joueur formé au club et son entourage cherchent donc des solutions de repli selon les informations communiquées par Sud-Ouest et auraient ainsi pris des contacts avec quatre clubs : Watford, Fulham, Eibar et le PSV Eindhoven.

Sous contrat jusqu'en juin 2021, Maxime Poundjé est peut-être en passe de quitter son club de toujours.