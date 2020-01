OL Mercato : Un nouveau prétendant se positionne pour Marcelo

Conspué par plusieurs supporters de l’ OL, la situation est tendue pour Marcelo qui pourrait quitter Lyon cet hiver. Le défenseur brésilien aurait des pistes en Turquie où il a évolué en 2017.

Bientôt une offre sur la table pour Marcelo ?

Comme l’ OL, Marcelo vit une saison difficile. Club aux grandes ambitions en début de saison, Lyon pointe aujourd'hui à la 12e place du classement de Ligue 1. Toutefois, le septuple champion de France est encore engagé dans plusieurs coupes. Qualifiés in extremis pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, les Lyonnais sont encore en course en Coupe de France et en Coupe de la Ligue.

Pour Marcelo, sa troisième saison à l’ OL s'avère être un cauchemar. Depuis le début de la saison, le défenseur lyonnais est insulté par de nombreux supporters de son équipe. Le fait le plus marquant de cette tension remonte au 10 décembre 2019 lors de la qualification de Lyon pour les huitièmes de C1 au Groupama Stadium, à l'époque, un Bad Gone s’est présenté sur la pelouse avec une banderole injurieuse envers le Brésilien l'invitant à quitter le club.

Persona non grata chez les Gones ?

Une provocation à laquelle Marcelo n’a pas hésité à répondre avec des doigts d'honneur. Depuis cet énième affrontement, le joueur de 32 ans semble s’être résolu à quitter l’ OL. La presse turque affirme en effet que ses proches n’apprécieraient plus la situation qu’il traverse à Lyon. Le Brésilien serait d'ailleurs lâché par plusieurs de ses coéquipiers.

Aujourd'hui sur le marché des transferts, Marcelo ne manque pas de prétendants. Alors qu’un retour au Besiktas a souvent été évoqué par les médias turcs, Trabzonspor vient de se positionner sur le central de 32 ans selon Fotomaç et Fanatik. En effet, l’actuel 3e du championnat turc cherche un défenseur expérimenté cet hiver.

Reste maintenant à savoir si Trabzonspor pourra répondre aux exigences du joueur. Surtout quand on sait que le club brésilien Corinthians avait déjà été recalé par le joueur de l’ OL. Le pensionnaire de Serie A italienne ne semble pas à hauteur d’offrir les mêmes émoluments que touche le natif de Sao Vincente à Lyon. Il perçoit près de 2 millions d’euros de salaire annuel à l’Olympique lyonnais. Il est lié au club rhodanien rhodanien jusqu’en 2021.

Marcelo, un flop ?

En conflit ouvert avec les Bad Gones, Marcelo n’est pas aidé par les chiffres. Le club rhodanien affiche en effet un bilan peu reluisant avec l’ancien défenseur du Besiktas. En 14 titularisations du Brésilien cette saison, Lyon s’est incliné à six reprises et a concédé quatre matches nuls. L’équipe de Rudi Garcia n’a enregistré que quatre victoires avec le défenseur auriverde titulaire.

A noter que l’actuel 12e de Ligue 1 a systématiquement pris un but à chaque fois que le défenseur a été titularisé. Avec lui, Anthony Lopes a juste obtenu trois clean-sheet : lors des victoires contre Leipzig (2-0, aller) en Ligue des champions, en 32e de finale de la Coupe de France contre Bourg-en-Bresse (7-0) et le match nul (0-0) contre Dijon en championnat.

Autant de facteurs qui ne plaident pas en faveur de Marcelo. Un départ du défenseur est donc envisagé. Juninho compte renforcer chaque ligne de l'effectif. L’actuel 12e de Ligue 1 est privé pour l'ensemble de la saison de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, victimes d’une rupture du ligament croisé.