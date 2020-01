Barça Mercato : L’Inter Milan souhaite à tout prix Vidal

Priorité de l’Inter Milan pour renforcer son entrejeu cet hiver, Arturo Vidal. Le FC Barcelone ne souhaite pas vendre son joueur. Mais les Nerazzuris auraient un plan précis pour débloquer la situation.

Arturo Vidal, son sort déjà scellé au FC Barcelone ?

Pour cet hiver, l’Inter Milan aimerait renforcer son milieu de terrain. Dans cette quête, le club italien a coché le nom d'Arturo Vidal, en difficulté cette saison au FC Barcelone. Les Nerazzuris souhaiteraient le rapatrier en Serie A durant le mercato hivernal. Cependant, les dirigeants de l’Inter Milan doivent faire face à l’intransigeance du FC Barcelone sur ce dossier.

En effet, les Catalans n’ont pas l’intention de céder leur milieu de terrain recruté au Bayer Munich en août 2018. La direction du FC Barcelone aurait décidé de maintenir le joueur de 32 ans au moins jusqu’a l’issue de l’exercice en cours. Les envies d’ailleurs d’Arturo Vidal et l’intérêt prononcé de l’Inter Milan n’ont pas réussi à infléchir la position des dirigeants barcelonais.

Mais les Nerazzuris ne s’avouent pas vaincus. Ils espèrent renverser la tendance bien avant la fermeture du mercato hivernal. L’Inter Milan recherche la bonne formule pour convaincre la direction du FC Barcelone de laisser filer son joueur dès cet hiver. Et la solution pour le club lombard pourrait provenir dans une vente de Gabriel Barbosa, plus connu sous le nom Gabigol.

Gabigol, la clef du dossier Arthuro Vidal ?

Si Arturo Vidal est relégué sur le banc de touche par l'entraineur Ernesto Valverde, le FC Barcelone ne compte pas se débarasser de lui aussi facilement. Le club catalan souhaite surtout conserver son milieu de terrain. Mais une offre conséquente pourrait pousser le FC Barcelone à revoir sa position.

Raison pour laquelle les dirigeants italiens ambitionnent de vendre certains de leurs joueurs. D’après les dernières informations du journal Sport, l’Inter Milan serait prêt à céder définitivement son joueur Gabigol, dont le prêt à Flamengo expire cet hiver.

La source explique que la direction interiste serait prête à céder définitivement Gagibol à Flamengo contre un chèque de seize millions d’euros et 20 % à la revente. Une belle somme, essentielle pour financer l’arrivée du milieu de terrain Arturo Vidal.

Si l’attaquant brésilien ne parvenait pas à rester à Flamengo, il pourrait également être possible de le transférer à Chelsea. Un transfert en Angleterre qui pourrait apporter « un plus grand retour économique à l’ Inter Milan », explique le quotidien Sport.

En clair, une vente de Gabigol permettra au club italien de renflouer ses caisses peu solides et financer une possible arrivée d’Arturo Vidal. Les Catalans réclameraient au minimum 25 à 30 millions d’euros pour le Chilien. Reste désormais à savoir quelle sera la prochaine offre milanaise pour le Barcelonais.

Le Chilien n’exclut pas un départ.

En attendant, Arturo Vidal songerait déjà à quitter la Catalogne après deux saisons passées sous le maillot blaugrana. Alors qu’il peine à enchainer les rencontres depuis le début de saison, le milieu de terrain a ouvert la porte à un départ si sa situation n’évolue pas.

Le Chilien envisagerait sérieusement de quitter le navire et de retrouver plus de temps de jeu ailleurs. Une volonté de départ qui aiguise l’appétit des Nerazzuris. Toutefois, il reste à savoir si ce plan monté par l’Inter Milan portera ses fruits.

L’ancien de la Juventus et du Bayern Munich est sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le FC Barcelone et a inscrit six buts en 15 rencontres de Liga cette saison.