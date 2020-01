PSG Mercato : Officiel ! Cavani reste à Paris.

C’est désormais confirmé, Edinson Cavani ne quittera pas le PSG lors du mercato hivernal. Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, a refusé l’offre des émissaires de l’Atlético Madrid et en a informé les représentants de l'attaquant de 32 ans. Les médias français et espagnols sont revenus sur ce dossier dans leurs éditions du jour.

Cavani : Leonardo ne veut pas se mettre à dos les « Cavanophiles ».

Ce mercredi matin, les journaux franciliens Le Parisien et L’Equipe confirment en choeur que le PSG a effectivement reçu une délégation de l’Atlético Madrid ce weekend. Désireux de s’attacher les services de l’international uruguayen, les émissaires du président Enrique Serez ont notamment formulé une offre aussitôt refusée par Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain.

Le quotidien Le Figaro résume la situation et estime que le retour de Leonardo aux affaires dans la capitale ne sera donc pas marqué par un départ en catimini du meilleur buteur de l’histoire de l'écurie francilienne, en plein cœur de l’hiver. D’après Le Parisien, ce sont surtout les Ultras qui ont fait reculé la direction du Paris SG sur ce dossier extrêmement sensible.

À moins qu’il puisse justifier d’un transfert extrêmement rémunérateur pour les finances du PSG, Leonardo se le verrait reprocher par les supporters les plus « Cavanophiles » du Parc des Princes. Il a donc préféré garder un Edinson Cavani dont Thomas Tuchel ne semble plus vraiment vouloir.

L’Atlético Madrid a refusé de payer 20 M€ au PSG.

Mais en Espagne, une autre version de cette affaire est livrée par la Cadena Ser. En effet, selon la radio madrilène, le Matador était bel et bien sur le marché. Seulement, la gourmandise de Leonardo a fait fuir les représentants des Colchoneros venus le rencontrer pour évoquer le transfert de l’ex-Napolitain.

Le média ibérique assure que si les Madrilènes avaient accepté de payer les 20 millions d’euros que réclamait le PSG, Cavani serait en ce moment en train de faire ses valises pour quitter la France. Une somme jugée excessive par l’Atlético, qui n’était disposés qu’à mettre 10 millions d’euros sur la table. Faute d’accord, le natif de Salto devra patienter jusqu'à l'été.

Cavani n’entend pas mener un bras de fer.

La porte sera donc fermée pour Cavani jusqu’à l’été prochain. Malgré un accord contractuel conclu avec l’Atlético Madrid, le compatriote de Luis Suarez devrait rester sous les couleurs parisiennes jusqu’à l’issue de la saison. L’Equipe assure également que Cavani vit très mal cette situation de doublure.

Il estime ne pas avoir été sorti du onze pour des raisons sportives et ne pas avoir réellement sa chance, non plus, pour y revenir. Rester encore cinq mois sur le banc des remplaçants au PSG ne l’emballe pas. Toutefois, il ne compte pas engager un bras de fer afin de forcer Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo à lui délivrer un bon de sortie.

Entre Cavani et le PSG, l’histoire s'écrit encore jusqu'à l'été 2020...