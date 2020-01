AS Monaco, Milan AC, Barça : Todibo a tranché sur son avenir

Sur le départ au Barça, Jean-Clair Todibo est sur les tablettes de plusieurs clubs européens dont l’AS Monaco et le Milan AC. Le défenseur français vient de poser ses conditions pour quitter la Catalogne.

Jean-Clair Todibo envoie un message à Monaco et au Milan AC.

Arrivé au Barça il y a tout juste un an, la fin de l’aventure catalane semble déjà proche pour Jean-Clair Todibo. La direction du club catalan ne compte pas conserver le défenseur français acheté en janvier 2019 au Toulouse FC contre 1 million d’euro. Plusieurs prétendants frappent déjà à la porte des dirigeants blaugrana pour le défenseur de 19 ans.

Le Bayer Leverkusen, l’AS Monaco et le Milan AC sont les clubs qui reviennent de manière récurrente. Alors qu’il était présenté comme le prétendant le plus sérieux, le club allemand n’a plus donné de nouvelles depuis. Entre temps, c’est le Milan AC qui s’est positionné comme un candidat crédible pour accueillir Jean-Clair Todibo.

L’ancien Toulousain semble même davantage ouvert à un départ en Italie qu’à un retour en France. Une mauvaise nouvelle pour l’AS Monaco, désireux de renforcer sa défense cet hiver. Selon Sky Sport Italia, Jean-Clair Todibo serait intéressé par l’offre du Milan AC, mais à une condition.

D’après le quotidien italien, le défenseur français est disposé à finir la saison ailleurs qu’au Barça. Mais Jean-Clair Todibo compte rentrer au FC Barcelone à l’issue de la saison. Un départ définitif n’est donc pas à l’ordre du jour pour le jeune défenseur. Encore moins un prêt avec option d’achat comme d'abord évoqué.

L’ancien Toulousain n’a disputé que trois matches depuis le début de l’exercice 2019/2020. Sa dernière apparition sous la tunique blaugrana remonte au 6 octobre 2019 et une victoire (4-0) contre le FC Séville.