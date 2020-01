ASSE Mercato : Une porte de sortie en vue pour Loïs Diony ?

L’ ASSE souhaite se séparer de Loïs Diony cet hiver. Mais les prétendants ne se bousculent pas pour le flop de l’équipe stéphanoise. Foot Mercato fait tout de même savoir qu’une piste se dégage pour l’attaquant.

Loïs Diony (ASSE) vers le Club Bruges en Belgique ?

Claude Puel ne compte plus sur Loïs Diony à l’ ASSE. Le nouveau coach et manager des Verts lui avait donné sa chance, mais l’attaquant en manque de réussite ne l’a pas saisie. Et aujourd'hui, l’entraineur ne lui fait plus confiance. Pour preuve, le natif de Mont-de-Marsan a bouclé la manche aller du championnat avec 5 matchs au compteur, pour un seul but inscrit.

Sur le marché des transferts depuis cet hiver, l’avant-centre n’attire aucun prétendant. Ses services ont été proposés à plusieurs clubs, mais ces derniers n’ont pas donné de suite au dossier. Cependant, une piste se serait dégagée ces dernières heures pour Loïs Diony.

D’après les révélations de la source, le Club Bruges a coché le nom de ce dernier dans ses petits papiers. À la recherche d’un attaquant de pointe, le leader de la Jupiler Pro League apprécierait le profil de l’ancien buteur du Dijon FCO, si l’on en croit le média.

Loïs Diony prêté ou transféré par l' ASSE cet hiver ?

Un intérêt qui s’annonce comme une porte de sortie inespérée pour le joueur indésirable de l’ ASSE. Mais l’intention de Bruges n’est pas encore clairement définie. La proposition des Gazelles aux Verts serait-elle une offre de transfert direct ou une proposition de prêt ? La réponse à cette question sera certainement connue dans les prochains jours.

Pour information, Loïs Diony n’est pas retenu pour le quart de finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG, ce mercredi (coup d’envoi à 21h05). Pour mémoire, le joueur de 27 ans avait fait l'objet d'un prêt de l'AS Saint-Étienne à Bristol City en Championship, entre janvier et mai 2018.