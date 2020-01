OL Mercato : Mise au point d’Aulas sur le dossier Karl Toko-Ekambi

L’information de L’Équipe selon laquelle l’ OL a envoyé une délégation en Espagne pour négocier le transfert de Karl Toko-Ekambi a fait réagir Jean-Michel Aulas.

Le dossier Karl Toko-Ekambi abandonné par l' OL ?

Profitant de la cérémonie de présentation des voeux 2020 de l’ OL, Jean-Michel Aulas a fait le point sur le dossier Karl Toko-Ekambi. Ce dernier est au centre des négociations entre les émissaires du club rhodanien et les dirigeants de Villarreal selon le quotidien sportif français.

Le président de l'Olympique Lyonnais a confirmé la tendance. Il a toutefois indiqué que les nouvelles concernant l’attaquant du Sous-Marin jaune ne vont pas dans le sens de son retour en Ligue 1. Ce dernier est en effet un ancien joueur d'Angers SCO (2016-2018).

« On a des nouvelles à propos de Karl Toko-Ekambi. Les nouvelles ne sont pas bonnes », a déclaré le patron de l’ OL. Notons que El Periodico Mediterraneo avait évoqué une demande de Villarreal fixée à 25 M€. Or Lyon était plutôt favorable à une offre de 20 M€, d'après le média régional espagnol. Il est donc possible que les deux clubs n'aient pas trouvé d'accord.

Après avoir jeté un coup de froid sur la piste menant vers l'international camerounais, Jean-Michel Aulas a ensuite appris que ses envoyés spéciaux sont sur une autre piste. Une piste dont il n’a pas dévoilé l’identité. « Vincent Ponsot et Florian Maurice sont encore en Espagne, mais pour un autre transfert », a informé le boss du club rhodanien.

Le premier est le directeur général adjoint et le deuxième le patron de la cellule recrutement de l’ OL. Il faut en effet rappeler que Kevin Gameiro (FC Valence) ou encore Thomas Lemar (Atlético Madrid) ont vu leur nom associer à Lyon cet hiver.