RC Lens : Ligue 2, les Sang et Or écrasent tout sur leur passage !

Le RC Lens, dominateur du championnat Ligue 2, peut se targuer d'avoir en son sein des joueurs d'un très bon niveau. Individuellement, ils ont fortement marqué les esprits lors de la première partie de la saison. Et c'est la LFP qui en a apporté la preuve...

RC Lens : six joueurs nominés, cinq joueurs élus !

Totalement impliqués dans la mission collective qui leur est dévolue par l'ensemble du club et par les supporters artésiens, à savoir faire remonter le RC Lens en Ligue 1, les joueurs nordistes ne devraient pas porter une grande attention à l'annonce qui a été faite ce mercredi par la Ligue de Football Professionnel (LFP).

Après avoir présélectionné 58 joueurs fin décembre et demandé ensuite aux internautes d'élire l'équipe type de la première partie de saison de Ligue 2, la LFP a dévoilé le onze plébiscité par les votants. Et force est de constater que ce sont les Sang et Or qui trustent cette équipe fictive puisque cinq des six nominés lensois y figurent, seul Simon Banza ayant été finalement "oublié".

Alors que Massadio Haïdara et Aleksandar Radovanovic sont accompagnés en défense du Troyen Kiki Kouyaté et de l'Ajaccien Gédéon Kalulu, Guillaume Gillet, le capitaine du RCL, occupe le milieu de terrain, entouré du Lorientais Laurent Abergel et de Mathieu Coutadeur, le maître à jouer de l'AC Ajaccio.

Outre ces trois acteurs défensifs de la réussite lensoise, les attaquants Gaëtan Robail et Florian Sotoca ont également été élus par les suiveurs de la Ligue 2 et sont alignés aux côtés du Havrais Tino Kadewere, le meilleur buteur du Championnat (17 buts).

Ces dix joueurs de champ sont accompagnés de Paul Nardi, le gardien du FC Lorient, dauphin du Lens de Philippe Montanier au classement.

Il reste désormais à suivre une deuxième partie de saison de Ligue 2 qui s'annonce passionnante, afin de voir si la tendance actuelle perdurera jusqu'au mois de mai prochain.

L'équipe type de Ligue 2

Paul Nardi (FC Lorient) - Gédeon Kalulu (AC Ajaccio) - Aleksandar Radovanovic (RC Lens) - Kiki Kouyaté (Troyes) - Massadio Haïdara (RC Lens) - Guillaume Gillet (RC Lens) - Laurent Abergel (FC Lorient) - Mathieu Coutadeur (AC Ajaccio) - Florian Sotoca (RC Lens) - Tino Kadewere (Le Havre) - Gaëtan Robail (RC Lens)