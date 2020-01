20e -j Ligue 1 : Rennes - OM, le Rhoazon Park refusera du monde

L’affiche Rennes - OM de la 20e journée de Ligue 1 Conforama va se jouer à guichets fermés. Le club breton a donné l’information de la fin de la vente de tous les tickets prévus pour cette rencontre.

Rennais - OM, l'affiche sera à guichets fermés

La réception de l’ OM par le Stade Rennais vendredi sera une des principales affiches de cette 20e journée du championnat français. Même si le match PSG contre l’ As Monaco de dimanche va lui aussi être largement suivi, la lutte entre le 2e et le 3e de Ligue 1 intéressera plus de monde. D’ailleurs, pour assister à la rencontre au Rhoazon Park, il aurait fallu s’y prendre bien plus tôt puisqu’il n’y a déjà plus de ticket en vente.

Le Stade Rennais a annoncé dans un communiqué sur son compte Twitter que toutes les places pour cette réception de l’ Olympique de Marseille étaient vendues. « SRFC-OM se jouera à guichets fermés ! », peut-on lire sur le compte officiel du club breton.

L'histoire des derniers chocs Rennes-Marseille

Les matchs Rennes - OM sont de vraies affiches de foot français ces derniers temps. Les Bretons résistent de plus en plus aux Phocéens comme le montrent les matchs passés. Les 2 dernières oppositions de ces clubs se sont soldées par 2 matchs nuls (1-1 x 2). C’était le 24 février 2019 pour la 26e journée de Ligue 1 et le 29 septembre 2019 en 8e journée de Ligue 1.

Même le match Olympique de Marseille - Stade Rennais du 26 aout 2018 s’était aussi terminé sur un match nul 2-2 au Stade vélodrome. Il est cependant vrai que les Olympiens ont remporté la dernière victoire. C’était le 13/01/18, toujours en Ligue 1. Cette fois-là, les Marseillais avaient été sans pitié pour les Rennais bombardés 0-3 grâce à des buts de Germain, Sanson et Thauvin. Cette déculottée s'était déroulée le 13 janvier 2018 dans le cadre de la 20e journée de championnat.