PSG Mercato : Unai Emery pousse Neymar à quitter le Paris SG.

Neymar a tenté en vain de quitter le PSG, l’été dernier. Il souhaitait retourner au FC Barcelone et aux côtés de Lionel Messi. Unai Emery, qui a eu le Brésilien sous ses ordres à Paris, lui donne raison.

Unai Emery justifie la venue de Neymar au PSG.

Neymar avait fait le forcing pour quitter le FC Barcelone au profit du PSG à l’été 2017. Il avait obligé Nasser Al-Khelaïfi à signer un gros chèque de 222 M€ pour payer sa clause libératoire. C’est ainsi que la star brésilienne avait rejoint le club de la capitale le 3 août 2017. L’équipe était alors entrainée par Unai Emery.

Le technicien espagnol confirme qu’il était entièrement d’accord pour la venue de Neymar à Paris. « Neymar est venu au PSG avec l’objectif d’être l’équivalent de Lionel Messi à Barcelone. J’étais également favorable à sa venue à Paris », a-t-il confié à la Cadena Ser.

Finalement le premier a été viré du Paris Saint-Germain au bout de deux saisons (2016-2018). Recruté par Arsenal en mai 2018, Unai Emery a été viré du banc des Gunners, le 29 novembre 2019. Soit au bout d’un an et six mois de bail.

Pourquoi Unai Emery conseille-t-il à Neymar de retourner en Espagne ?

Retourné en Espagne, il conseille à l’attaquant de 27 ans d’en faire autant. « Maintenant que je suis en Espagne, je pense que Neymar doit revenir », a-t-il recommandé. Selon, le technicien de 48 ans, le N°10 du Paris SG a besoin « d’être plus régulier ». Et d'après lui, ce dernier serait bien inspiré de retourner en Liga, car précise-t-il : « Ney a tout pour être le meilleur joueur du monde ».

« Je souhaite qu’il revienne en Espagne, car les meilleurs footballeurs doivent être dans les meilleures équipes. Et Neymar est sans aucun doute, le meilleur joueur que j’ai entrainé », a déclaré Unai Emery pour finir.

Il faut rappeler que le capitaine de la Seleçao avait signé un contrat de 5 ans à son arrivée en France. Il est donc lié au PSG jusqu’à fin juin 2022.