AS Monaco Mercato : Cesc Fabregas lâche un gros indice sur son avenir

Mardi sur Twitter, Cesc Fabregas s’est prêté au jeu des questions/réponses avec ses followers. Le milieu de l’AS Monaco a notamment répondu à une question sur son avenir.

Recruté il y a tout juste un an, Cesc Fabregas est l’un des joueurs les plus expérimentés de l’effectif de l’AS Monaco. Le milieu de terrain de 32 ans a peu joué cette saison. Au point où un départ de l’Espagnol alimentait les rumeurs sur le Rocher. Avec Robert Moreno, on peut dire qu'un transfert n'est plus à l'ordre du jour.

Mardi, Cesc Fabregas s’est prêté aux jeux des questions/réponses sur Twitter avec ses followers. L’occasion pour l’ancien joueur de Chelsea de revenir sur son avenir à l’AS Monaco. Il a notamment répondu à une question d’un de ses abonnés qui l’interrogeait sur son futur. « Quelques années encore », a écrit l’ancien international espagnol sur le réseau social.

A 32 ans, Cesc Fabregas compte encore partager son expérience avec ses jeunes coéquipiers. Peu titularisé sous Leonardo Jardim, l’ancien Blaugrana espère enfin avoir son heure de gloire à Monaco. Non épargné par les pépins physiques depuis le début de l’exercice 2019/2020, le numéro 4 monégasque n’a joué que 13 matches toutes compétitions confondues avec l’ASM, dont 9 comme titulaire. Il s’est montré décisif avec deux offrandes.

Sur Twitter, Cesc Fabregas a encore déclaré sa flamme pour la Premier League. Pour lui, il s’agit du championnat le plus intéressant à disputer. Une réponse peu surprenante quand on sait qu’il a passé la majeure partie de sa carrière Outre-Manche.