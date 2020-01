OL : Aulas donne les grandes lignes du Mercato hivernal de Lyon

Jean-Michel Aulas s’est prononcé sur le mercato hivernal de l’ OL. Il a confirmé que son club est évidemment en quête de renforts, mais il n’a pas dévoilé de pistes.

Aulas confirme des renforts à l' OL d'ici fin janvier.

Le premier renfort de l’ OL ne devrait pas être Karl Toko-Ekambi. Jean-Michel Aulas a douché la piste menant vers l’attaquant de Villarreal. « On a des nouvelles à propos de Karl Toko-Ekambi. Les nouvelles ne sont pas bonnes », a-t-il informé. Une annonce relative au tarif sans doute élevé fixé par les dirigeants du Sous-Marin jaune.

Néanmoins, le président a confirmé une autre piste en Espagne où Kevin Gameiro (FC Valence) et Thomas Lemar (Atlético Madrid) sont visés. D’après le patron de l’Olympique Lyonnais « Vincent Ponsot et Florian Maurice sont encore en Espagne, mais pour un autre transfert ».

Bien avant ces précisons, Jean-Michel Aulas a fait connaitre la décision officielle du club rhodanien sur le mercato de janvier 2020. Il a avoué que « le conseil d’administration a décidé de recruter, mais pas à n’importe quel prix et pas dans n’importe quelle situation ».

« On essaye de recruter. On va bien sûr essayer de se renforcer », a confirmé le président de Lyon, tout en précisant que le club ne va pas faire de folies sur le marché de l’hiver. « On ne veut pas apparaître comme celui qui arrive avec beaucoup d’argent », a-t-il indiqué, lors de la cérémonie de présentation des voeux de l’Olympique Lyonnais.

La porte de sortie de l' OL fermée à Moussa Dembélé.

Dans un communiqué officiel, l’ OL avait réaffirmé son souhait de conserver Moussa Dembélé jusqu’à la fin de la saison, au moins. L’attaquant Tricolore Espoir est en effet sur les tablettes de Manchester United depuis longtemps. Et dernièrement, il a fait l’objet d’une offre de Chelsea estimée à 40 M€. Une proposition repoussée par les Gones comme le confirme Jean-Michel Aulas.

« C’est vrai qu’il y a eu des offres pour lui et d’autres joueurs, mais aucun joueur que nous souhaitons garder ne partira au mois de janvier. C’est une évidence tellement réelle qu’il n’y a même pas à se forcer pour confirmer », a-t-il appris.

En plus, l’avant-centre de 23 ans a pris la décision de s’attacher longtemps à Lyon. « Moussa Dembélé ne partira pas, parce qu’il a envie de rester et de gagner quelque chose avec Lyon », a expliqué le boss. Rappelons que l’attaquant formé au PSG a rejoint Lyon, en toute fin du mercato estival 2018, en provenance du Celtic FC.

Il est lié au club jusqu’en juin 2023. Son coût sur le marché des transferts est estimé à 40 M€ par Transfermarkt. Il a inscrit 10 buts en 18 matchs disputés en Ligue 1. Il est l'actuel meilleur buteur des Lyonnais à la mi-saison.

L'Olympique Lyonnais peut-il rebondir en Ligue 1 ?

Le grand patron de l’ OL a par ailleurs évoqué la situation de son club à la mi-saison. En effet, les Gones sont 12es de Ligue 1 à l’issue de la phase aller. En Ligue des Champions, ils sont qualifiés pour les 8es de finale et affronteront la Juventus en février. L’équipe de Rudi Garcia est également en course en Coupe de France (16e de finale) et en Coupe de la Ligue (demi-finale).

Dès lors, Jean-Michel Aulas estime que la situation de l’Olympique Lyonnais « n’est pas dramatique ». Il reconnait cependant qu'elle « est difficile sur le plan sportif ». En dehors du renforcement de l’équipe, l’une des solutions du dirigeant est la promotion des jeunes talents du club rhodanien.

« La première réaction a été de faire en sorte que les jeunes de l’académie qui jouaient moins se montrent plus. Donc l’une des premières solutions est de faire jouer des joueurs qui piaffent d’impatience et qui font partie des meilleurs jeunes joueurs français », a-t-il glissé.

Une solution interne qui a profité à Maxence Caqueret (19 ans), une pépite formée entre Rhône et Saône. Ce dernier avait été titularisé trois fois, lors des 5 dernières journées de la première moitié de la saison.