OL Mercato : Brésil, la réponse pour Jean Lucas est tombée.

Annoncé comme un intérêt de l’Atlético Mineiro, Jean Lucas va-t-il retourner au Brésil ou rester à l’ OL cet hiver ? Son entourage a répondu à la question.

Jean Lucas retourne au Brésil ou reste à l' OL ?

Alors que la rumeur du mercato de l’hiver l’envoie au Brésil, Jean Lucas est parti pour rester à l’ OL. Interrogé par Foot Mercato au sujet de l’intérêt de l’Atlético Mineiro, l’entourage du milieu de terrain a mis fin aux spéculations sur le futur de ce dernier. « Aucune chance que Jean Lucas aille à l’Atlético MG. Il est heureux à Lyon », a confié le clan du Brésilien à la source.

Et ce n’est pas tout ! Le proche de la recrue estivale de l’Olympique Lyonnais a expliqué cette décision. « Il aimerait jouer plus. Mais il s’entraîne bien pour pouvoir saisir les opportunités qui lui seront données. Il s’est bien adapté. Il est pleinement concentré sur le fait de tout faire pour gagner sa place », a fait savoir le représentant de Jean Lucas.

En effet, c’est L’Équipe qui a révélé un intérêt de l’Atlético Mineiro pour le joueur de 21 ans. Le quotidien de sport a évoqué une demande de prêt du club brésilien pour l’ancien milieu relayeur du CR Flamengo (Brésil).

Jean Lucas décisif en Coupe de la Ligue.

Pour mémoire, le natif de Rio de Janeiro avait fait l’objet d’un transfert à l' OL, le 25 juin 2019, contre un chèque de 8 M€. Cela, à la demande de Juninho, le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais. Mais Jean Lucas a connu un souci d’adaptation en Ligue 1. Il a fait 10 apparitions en championnat (aucune titularisation) et a marqué un seul but.

Cependant, ça va bien pour lui en Coupe. Pour preuve, il a marqué contre le Toulouse FC (4-1) en 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Mais aussi face au Stade Brestois (3-1) en quarts de finale, ce mercredi soir. À noter que Rudi Garcia avait encensé son jeune joueur après la victoire des Gones sur la Téfécé.

« Jean Lucas a été bon dans le pressing, bon dans le harcèlement, là où on a besoin. Et il a été intéressant quand il a récupéré les ballons, même s’il a eu un ou deux choix un peu risqués ou inappropriés, notamment dos au but (…). Pour son premier match en tant que titulaire, il a plutôt joué avec personnalité, et n’a pas trop subi la pression », avait apprécié l’entraineur de l’ OL.