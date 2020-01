OM : Le message fort de Villas-Boas pour Dimitri Payet

André Villas-Boas était présent ce mercredi en conférence de presse. L’entraîneur de l’ OM a évoqué l’importance de Dimitri Payet pour l’effectif marseillais. Le technicien portugais s’est également prononcé sur les chances du milieu offensif de l’ Olympique de Marseille de retourner en équipe de France.

OM : André Villas-Boas très admiratif de Dimitri Payet

Dans le dur la saison dernière, Dimitri Payet a retrouvé son meilleur niveau cette saison. Le Réunionnais est l’un des joueurs clés du système mis en place par André Villas-Boas. Le nouvel entraîneur de l’ OM suit attentivement les prestations de l’ancien Hammer. Quand elles sont bonnes, le joueur a le droit à des félicitations et quand elles sont moins bonnes, à une convocation dans le bureau de son coach.

Pour André Villas-Boas, Dimitri Payet « est exceptionnel ». Un joueur dont le Portugais s’est rendu compte de l’importance lors de ses 4 matches de suspension. L’ancien capitaine marseillais est avec Steve Mandanda et Luiz Gustavo, le premier joueur que le nouveau coach a appelé à son arrivée. Après leur entretien, il a trouvé chez le joueur « le même sentiment que les autres », soit une soif de revanche et une « envie de bien faire ». Et depuis, Dimitri Payet « a prouvé qu'il était comme ça ».

OM : Dimitri Payet bientôt de retour en équipe de France ?

En revanche, André Villas-Boas a refusé de se prononcer sur les chances de Dimitri Payet d’être convoqué en équipe de France. Il pense que « ça appartient à Didier (Deschamps) ».

Mais il est convaincu que le Réunionnais « est à un très bon niveau » et qu’ « il a trouvé sa forme à gauche ». Ce qui est important pour l’ OM « parce que c'est un joueur créatif qui a déjà joué en 10 ».