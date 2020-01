PSG - ASSE : Saint-Étienne sérieusement secoué par le Paris SG

Le match PSG - ASSE a été largement dominé par le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale qui évoluait à domicile pour cette rencontre s’est facilité les choses en marquant très tôt, premier but d' Icardi puis de l’inévitable Neymar.

PSG-ASSE, une démonstration de la force parisienne

C’est un véritable cauchemar qu’ont vécu les joueurs de l’ As Saint-Étienne sur le terrain du Paris Saint-Germain. Sans forcer leur talent, les joueurs du PSG ont régalé, allant jusqu’à passer 6 buts à 1 aux Stéphanois. C’est d’abord Icardi qui a inscrit le premier but de la rencontre 2 minutes après le coup d’envoi. Sur une passe de Meunier, l’Argentin n’a pas tremblé face au gardien Jessy Moulin. Avec une forte domination du PSG, Loïc Perrin et ses collègues de la défense stéphanoise ont bu le calice jusqu'à la lie.

Que dire de Jessy Moulin, le gardien remplaçant à l’ Asse, mis à l’honneur par Claude Puel ce soir, a encaissé 6 buts. Le portier des Verts a même encaissé un but contre son camp dans cette partie. Icardi a inscrit un total de 3 buts dans ce match. Kylian Mbappé a non seulement été buteur, mais aussi passeur décisif sur les deux derniers buts de Icardi.

L'As Saint-Étienne voit rouge, Wesley Fofana expulsé

Une erreur d’arbitrage a tout de même été observée lors de ce match PSG-Asse. Wesley Fofana, le milieu de terrain de l’ As Saint-Étienne a été expulsé pour avoir effleuré Di Maria alors en pleine course. Avec sa décision, l’arbitre Clément Turpin a participé à couler les Verts. Mais le juge du terrain s'est racheté lorsqu'il a sifflé un penalty pour l'Asse suite à une faute dans la surface de réparation parisienne. Yohan Cabaye s'est présenté face à Rico Gonzalez pour exécuter le pénalty qu'il a failli manquer. Le stéphanois réduit le score à 6-1, un match difficile pour l' Asse.