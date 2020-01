Mercato PSG : Pression de Tuchel sur Leonardo pour Icardi ?

Thomas Tuchel a été satisfait de la prestation de Mauro Icardi et de ses joueurs dans l’ensemble face à l’ Asse en quarts de finale de Coupe de la Ligue (6-1). Le technicien allemand a parlé du rendement de l’Argentin d’une façon qui fait penser à une pression sur Leonardo, chargé de lever son option d’achat.

Mercato PSG : Mauro Icardi, priorité de Thomas Tuchel

Leonardo a été visionnaire en recrutant Mauro Icardi dans les ultimes moments du mercato estival. Le joueur prêté par l’ Inter Milan s’est imposé au Paris Saint-Germain où il a encore régalé hier lors du match de Coupe de la Ligue face à l’ As Saint-Étienne. C’est notamment lui qui a ouvert la marque 2 minutes après le match avant de terminer la rencontre avec un hat trick. Thomas Tuchel ne pouvait qu’être sous le charme, surtout pour sa bonne attente avec Kylian Mbappé.

L’entraîneur du PSG a déclaré après la rencontre : « Je suis convaincu que les quatre de devant aiment jouer ensemble », avant de rajouter : « Il y a aussi une complicité évidente entre Mauro (Icardi) et Kylian (Mbappé) », ce qui est une très bonne chose pour la suite de cette coupe, le championnat et surtout la Ligue des Champions. C’est un peu comme s’il envoyait un message à son directeur sportif Leonardo pour l’inciter à lever l’option d’achat de l’Argentin estimée à seulement 70 millions d’euros. Avec le rendement d’un aussi haut niveau, Icardi aurait pu couter bien plus cher au Paris Saint-Germain.

La complicité Mauro Icardi et Kylian Mbappé

Thomas Tuchel trouve « nécessaire », cette complicité entre « Mauro Icardi et Kylian Mbappé » qui ont crevé l’écran hier par de nombreuses actions concertées devant le but de Jessy Moulin. Le malheureux gardien remplaçant de l’ Asse a pratiquement été livré par son entraîneur Claude Puel à ses dangereux attaquants du PSG. Il a encaissé 6 buts contre 1 pour Rico Gonzalez (sur pénalty exécuté en deux temps de Yohan Cabaye).

Il se dit que pour le mercato PSG, Leonardo a tenté des négociations avec Mauro Icardi pour lever l’option d’achat contenu dans son contrat. Leonardo a grand intérêt de réussir à convaincre ce joueur qui est clairement un élément d’avenir pour le Paris SG. Ses 17 buts en 19 matchs toutes compétitions confondues avec Paris terminent de convaincre de son utilité au clb de la capitale.

Même si la prestation de Neymar a aussi été d'un excellent niveau, c'est le duo « Mauro Icardi et Kylian Mbappé » qui a marqué la rencontre, y compris dans l'esprit de l'entraîneur qui n'a nullement évoqué son brésilien. Est-ce à dire qu'il préfère que ses dirigeants se concentrent sur les négociations avec ces deux-là ?

Neymar avait cherché à rejoindre le FC Barcelone l'été dernier. Il se dit en Espagne qu'il pourrait remettre le couvert à la fin de la saison.