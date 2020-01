Mercato Asse: Arthur Cabral vers l’ As Saint-Étienne pour 3M€ ?

Le mercato Asse est pour le moment passif. Claude Puel qui avait annoncé un calme plat au club voudrait désormais recruter Arthur Cabral, présentement au FC Bâle. C’est du moins ce que croit savoir la presse sportive de mercredi.

Arthur Cabral à l’ Asse, le saut vers l’inconnu ?

Claude Puel, l'entraîneur stéphanois avait affirmé qu’il ne comptait pas recruter cet hiver. Le marché des transferts pour l’ Asse devait se résumer aux départs de certains joueurs n'entrant pas dans les plans du club. Cependant, les mauvaises performances de l’équipe pourraient contraindre la direction à revoir sa décision sur le sujet puisqu’il y a un besoin quasi urgent de renforcer l’attaque.

Avec ses piètres performances, Loïs Diony ne justifie toujours pas les 8,5 millions d’euros déboursés par l’ Asse pour son transfert. Robert Beric, dont l’élan avait été coupé par sa grave blessure face à l’ Olympique Lyonnais, n’est plus jamais redevenu le grand attaquant qu’on voyait en lui. Forcement, les recruteurs stéphanois sont obligés de prospecter, même si la décision d’acheter ou non reviendra à leurs dirigeants. Arthur Cabral, l’attaquant brésilien du FC Bâle, auteur de 7 buts cette saison en 11 matchs de championnat suisse, serait la nouvelle piste de l’ As St-Etienne, selon Le10 Sport.

Un joueur à 3 millions d'euros vers l' As Saint-Étienne ?

Cette source indique que les dirigeants de l’ Asse ont recemment activé la piste menant à cet ancien joueur de Palmeiras et Ceará, des clubs brésiliens. Arthur Mendonça Cabral est sous contrat avec Bâle jusqu’en juin 2023. Sa valeur marchande est de 3 millions d’euros, un montant que peuvent débourser les dirigeants stéphanois si son profil venait à être validé à tous les niveaux au club. À noter que le joueur avait débarqué au FC Bâle pour 1 million d'euros.