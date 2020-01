Mercato PSG : La réponse de Kylian Mbappé sur sa prolongation !

Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG, était devant les journalistes après le match de Coupe de la Ligue de mercredi contre l’ Asse. Interrogé sur les négociations pour la prolongation de son contrat, le natif de Bondy a sorti une réponse qui lui a permis d’esquiver le sujet.

Mercato PSG, Kylian Mbappé n'est prêt qu'à une chose

Ces derniers temps, Kylian Mbappé est annoncé dans le viseur du Real Madrid. De sources espagnoles, Florentino Perez serait prêt à lancer une offensive en direction du jeune attaquant du Paris Saint-Germain au mercato hivernal. La récurrence de cette rumeur a amené les dirigeants parisiens à anticiper les négociations pour la prolongation du contrat de leur joueur. Ce dernier n’a pas encore dit « oui » et l’on se demande pourquoi.

Lors de son passage devant la presse hier mercredi, le jeune buteur a eu droit à la question sur son avenir. « Est-ce que tu es prêt à prolonger ? » Sa réponse a été énigmatique et cela n’est pas fait pour rassurer sur ses intentions. Le champion du monde avec l’équipe de France a expliqué qu’il n’est « pour l’instant prêt » qu’à « jouer au foot ».

Toujours d’après lui, « on est en janvier, le départ du sprint final, là où se jouent les titres.» Il pense que « ce n’est pas le moment de faire des vagues » avec la question de la prolongation de son contrat. Kylian Mbappé trouve que le club est calme, que tout le monde est serein et « marche dans la même direction ». Parler de choses « extérieures au terrain, ce n’est pas très réaliste ni bénéfique pour l’équipe ».

Le Paris Saint-Germain a-t-il du souci à se faire pour la prolongation

Là où un joueur qui aime son club et qui veut y rester aurait répondu « oui j’ai envie de prolonger », Kylian Mbappé a opté pour un discours beaucoup plus long pour ne rien afficher de ses réelles intentions. Le mercato PSG qui brille par un certain calme ne sera donc pas réveillé par le dossier le concernant.