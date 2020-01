OM Mercato : Benjamin Mendy se lâche sur une piste de Zubizarreta

L’ OM aurait déniché une cible rare pour doubler le poste de latéral gauche. Un intérêt de l’ Olympique de Marseille qui ne laisse pas Benjamin Mendy indifférent.

Mercato de l' OM : Andoni Zubizarreta aux trousses de Prosper Mendy ?

L’ OM pourrait enfin boucler une priorité de son recrutement depuis plusieurs saisons. En effet, resté seul titulaire de métier au poste de latéral gauche, Jordan Amavi a soufflé le chaud et le froid. D’où le désir des dirigeants de l’ Olympique de Marseille de trouver un concurrent pour l’ancien d’Aston Villa, malgré son retour à un bon niveau cette saison.

Un concurrent qui pourrait être Prosper Mendy, joueur de Stromsgodset IF, en Norvège. D’après les informations obtenues par Foot Mercato, l’ OM aurait décidé de jeter son dévolu sur ce joueur cet hiver. Un dossier qu’Andoni Zubizarreta aurait élevé au rang de priorité en raison du jeune âge et du prix très abordable de Prosper Mendy.

En effet, Prosper Mendy n’a que 23 ans. Il pourrait alors s’inscrire dans la durée avec l’écurie phocéenne où être revendu plus tard avec une grosse plus-value. Quant à son prix, le coût du défenseur de Stromsgodset IF est aujourd'hui de 500 000 euros. Une somme qui ne devrait pas freiner le club olympien malgré ses difficultés financières.

Benjamin Mendy ironise sur l’intérêt de l’ Olympique de Marseille pour Prosper Mendy

Que l’ OM soit attiré par Prosper Mendy pour renforcer le poste de latéral gauche ne laisse pas Benjamin Mendy indifférent. Et la raison saute aux yeux. Le joueur de Stromsgodset IF a le même patronyme que celui de Manchester City, par ailleurs ancien joueur de l’ Olympique de Marseille. En plus, les deux joueurs évoluent au même poste.

Suffisant pour que le défenseur de Manchester City ironise sur son compte Twitter : « And another one #TeamMendyLateralGauche ». Traduisez : « Et encore un »