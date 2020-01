ASSE : Puni par le PSG, Puel attend une réaction face au FC Nantes

Comme en Ligue 1, l’ ASSE n’a pas fait le poids en Coupe de la Ligue face au PSG. Claude Puel et son équipe ont été humiliés (6-1) en quart de finale. Dès lors, le coach des Verts attend une réaction immédiate de son équipe, face au FC Nantes, lors de la reprise du championnat.

L' ASSE va-t-elle pouvoir réagir face au FC Nantes ?

L’ ASSE a été battue par le PSG à Geoffroy-Guichard (0-4), lors de la 18e journée de Ligue 1, le 15 décembre 2019. Trois semaines plus tard, les Verts ont encore bu le calice jusqu’à la lie face au club de la capitale (6-1). Ce coup-ci au Parc des Princes, mais le scénario est quasi identique : un but rapide du Paris Saint-Germain et un carton rouge à l’AS Saint-Étienne.

« Le même scénario se répète. Contre cette équipe, c'est la deuxième fois qu'on concède rapidement l'ouverture du score, puis une expulsion en première période qui met un terme au match. C'est dommage », a regretté Claude Puel.

Et pour vite faire oublier cette déculottée, l’entraineur des Stéphanois s’est immédiatement tourné vers le match contre le FC Nantes, en Ligue 1. Un rendez-vous prévu dans le Chaudron, le dimanche 12 janvier (coup d'envoi à 15h). En effet, le manager de Sainté attend une réaction de son équipe, à l’occasion de la reprise du championnat.

« Il faut se remobiliser très vite et être présent en championnat contre Nantes qui se sera bien reposé », a-t-il déclaré. Car selon lui, « le match le plus important de l' ASSE cette semaine est celui contre les Canaris ».

Claude Puel espère le soutien des supporters de l' ASSE contre les Canaris.

Pour rebondir rapidement, Claude Puel compte sur le soutien du peuple vert, lors de la réception du FC Nantes. « J'espère qu'on aura l'appui de nos supporters pour ce match. On a besoin de soutien pour repartir comme il faut dans cette seconde partie de saison », a-t-il souhaité.

Il faut rappeler que le peuple vert est frappé d'un huis clos total à Geoffroy-Guichard, à titre conservatoire, pour les incidents contre le Paris SG en Ligue 1. Une décision de la commission de discipline de la LFP sur cette affaire est attendue ce jeudi 9 janvier. Et l'entraineur de l' ASSE espère vivement la levée de la sanction infligée aux supporters.