ASSE : PSG, réaction de Puel sur le duel Debuchy et Neymar

Mathieu Debuchy et Neymar se sont livrés un duel électrique, lors du match PSG - ASSE (6-1) au Parc des Princes, mercredi soir. Interrogé sur la tension entre le défenseur et la star brésilienne, Claude Puel a calmé le jeu.

Les frictions entre Debuchy et Neymar étaient-elles normales ?

Lors du quart de finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG à l’ ASSE, à Paris, Mathieu Debuchy et Neymar se sont livrés un duel explosif. Rudoyé par le défenseur des Verts, l’attaquant brésilien s’est même agacé. En tout cas, Debuchy a multiplié les mauvais gestes et fautes sur Neymar, à tel point que Foot Radio estime que ce dernier a été « martyrisé » par le premier.

Malgré tout, le N°10 du Paris SG a marqué un but, le deuxième de son équipe, vainqueur (6-1). Réagissant au duel musclé imposé par l’arrière latéral de l’AS Saint-Étienne à l’insaisissable et fin technicien brésilien, Claude Puel a préféré éteindre la polémique.

« Il y a eu quelques duels, il y a eu des fautes, mais rien de particulier à dire sur le sujet », a-t-il confié en conférence de presse, après la lourde défaite de son équipe. « Il y a le jeu de Neymar, fait d’élimination, de provocation… Et en face de lui, il y avait un défenseur. Et il peut y avoir des frictions, ça, c’est normal », a glissé l’entraineur de l’ ASSE.

Debuchy aurait du être exclu pour son agressivité sur Neymar selon Sanfourche !

Bien au contraire de Claude Puel, Philippe Sanfourche estime que Mathieu Debuchy aurait pu être expulsé, avant même la pause, au vu de son agressivité. Sur son compte Twitter, le responsable de la rubrique football sur RTL a été très dur avec le défenseur stéphanois.

« Debuchy devrait déjà être au vestiaire. On parle d’un ancien international qui aujourd’hui se singularise surtout par la taille de sa barbe et la visibilité de ses tatouages… », a-t-il commenté. Indiquons que le défenseur de 34 ans a écopé d’un carton jaune (25e) et a joué tout le match.