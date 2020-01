Real Madrid Mercato : Valverde et la menace Paul Pogba.

Milieu de terrain du Real Madrid, Federico Valverde a évoqué l’impact que pourrait avoir une arrivée de Paul Pogba sur son temps de jeu. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Uruguayen n’est pas inquiet pour son avenir.

L’avenir de Federico Valverde est-il menacé par Paul Pogba ?

Il est sans doute la révélation du côté du Real Madrid cette saison. En effet, Federico Valverde impressionne en ce début de saison sous le maillot merengue. Il enchaine les performances remarquables et s’est fait une place dans le onze de départ madrilène au détriment d’un Luka Modric en perte de vitesse.

La preuve, Federico Valverde fait partie des titulaires de Zinedine Zidane cette saison. Il a déjà disputé 15 rencontres de Liga cette saison pour 10 titularisations. Preuve que le joueur de 22 ans est devenu indispensable dans le dispositif de Zizou.

Néanmoins, sa situation pourrait changer si le Real Madrid venait à effectuer un gros renforcement dans l’entrejeu cet hiver. Une option qui n’est pas à écarter.

Federico Valverde ne se sent pas menacé…

En effet, le Real Madrid songerait à renforcer son milieu durant ce mercato hivernal. Les dirigeants madrilènes estiment qu’il est nécessaire de renforcer ce secteur de jeu et songeraient à attirer Paul Pogba. Même si le milieu de terrain tricolore est souvent blessé depuis le début de saison, son profil plait à Zinedine Zidane.

L’entraineur madrilène aimerait l’avoir sous ses ordres et les recruteurs s’activeraient en coulisse pour le déloger de Manchester United. Une éventuelle arrivée au Real Madrid qui pourrait impacter l’avenir de Federico Valverde. Mais le jeune joueur ne se sent pas menacé par un possible transfert de Paul Pogba. Mieux, le protégé de Zinedine Zidane a ouvert la porte pour une arrivée du champion du monde au Real Madrid, assurant que « si Pogba, j’apprendrais auprès de lui ».

Voilà qui est clair. Federico Valverde aimerait partager le vestiaire merengue avec Paul Pogba. Et tant pis si son nom alimentera régulièrement les rumeurs sur le marché des transferts.