OL Mercato : Jean Lucas fait connaitre sa décision sur son avenir

Jean Lucas a profité de son match abouti contre le Stade Brestois, en coupe de la Ligue, pour évoquer la question de son avenir à l’ OL.

Jean Lucas réagit à l'intérêt de l'Atlético Mineiro.

Jean Lucas a encore été décisif en quart de finale de la Coupe de la Ligue, mercredi soir, face au Stade Brestois. Il a été l’auteur du dernier but de l’ OL, vainqueur (3-1), à Décines. Le milieu de terrain avait également marqué contre le Toulouse FC (4-1), en 8e de finale de la même compétition.

Évidemment, le Brésilien joue plus en coupe qu’en championnat. Il compte certes 10 apparitions en Ligue 1, mais il n’a joué que des bouts de matchs. Il n'a d'ailleurs jamais été titulaire. Le joueur recruté à Flamengo ne totalise que 134 minutes de jeu lors des 10 matchs disputés, pendant la première manche du championnat.

En cruel manque de temps de jeu à l’ OL, Jean Lucas a même été annoncé sur le départ cet hiver. L’Équipe a appris que l’Atlético Mineiro souhaite le rapatrier. Et l’intérêt du club brésilien a fait réagir le néo-Lyonnais.

Quelle est la décision de Jean Lucas sur son futur à l' OL ?

« Quand Juninho m’a appelé, c’était pour moi un honneur de venir jouer en Europe, dans un grand club comme Lyon. Ma tête n’est vraiment tournée que vers l’ OL », a déclaré le natif de Rio de Janeiro. En d’autres termes, Jean Lucas a bien l’intention de gagner sa place dans l’équipe de Rudi Garcia.

« Je travaille encore et encore pour m’adapter le plus rapidement possible. C’est vrai qu’il y a des moments où j’ai été un peu triste… Car c’est dur de ne pas jouer », a exprimé le joueur de 21 ans. Ce dernier est donc déterminé à s’imposer à l’Olympique Lyonnais.

Et, il se réjouit de la confiance qu’il retrouve progressivement, « en jouant un peu plus en ce moment ». « Mon heure va arriver. Je veux rester à l’OL », a-t-il insisté. Il est donc clair que Jean Lucas ne souhaite pas retourner dans son pays natal cet hiver. Il est par ailleurs sous contrat avec le club rhodanien jusqu’en juin 2024.