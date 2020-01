OM Mercato : Lihadji, les motifs de la décision de Zubizarreta révélés

L’ OM a décidé de rompre les négociations avec Isaac Lihadji et de lui retirer son offre pour la signature de son premier contrat professionnel. On en sait désormais un peu plus sur les raisons qui ont poussé l’ Olympique de Marseille à prendre cette décision radicale.

Mercato de l' OM : l’agent d’Isaac Lihadji injoignable par Andoni Zubizarreta en ce début d'année ?

L’ OM a arrêté ses négociations avec Isaac Lihadji. Les premières informations faisaient état d’un agacement des dirigeants marseillais face aux atermoiements du minot de 17 ans. Son manque de volonté de s’engager avec l’ Olympique de Marseille avait également été pointé du doigt.

Mais ces raisons ne seraient pas les seules à avoir poussé Andoni Zubizarreta à mettre fin aux discussions avec le jeune ailier droit et son clan. A en croire L’Equipe ce mercredi, le directeur sportif de l’ OM ne parvenait plus à joindre l'agent Moussa Sissoko, en ce début de nouvelle année. Or les négociations devaient être relancées.

L’ Olympique de Marseille agacé par les caprices d’Isaac Lihadji ?

L’ OM s’est retiré du dossier parce qu’il aurait également été agacé par les fantaisies d’Isaac Lihadji. Selon le quotidien sportif, le jeune ailier droit marseillais aurait demandé qu’on lui laisse le temps de réfléchir jusqu’en janvier « pour des raisons qui lui appartiennent ». Or il ne s’était toujours pas décidé après son retour de congé.

Un contretemps que le directeur sportif de l’ Olympique de Marseille aurait vu comme une volonté claire de ne pas signer.