Bordeaux, OM Mercato : Reims, Rémi Oudin tout proche de signer

Courtisé par l’ OM l’été dernier, Rémi Oudin était finalement resté au Stade de Reims. Cet hiver, les Girondins de Bordeaux sont intéressés par le profil de l’attaquant. Une décision serait imminente pour ce dernier.

Le transfert de Rémi Oudin du Stade de Reims dans les tuyaux ?

Le transfert de Rémi Oudin du Stade de Reims serait dans les tuyaux. Après avoir longtemps été sollicité par l’ OM, lors du mercato d’été dernier, le polyvalent joueur offensif serait tout proche de quitter le club champenois. D’après les indiscrétions de L’Équipe, il serait tout proche de s’engager avec les Girondins.

Le quotidien de sport apprend que les dirigeants de Reims et leur homologue de Bordeaux ont trouvé un accord de principe pour le transfert de l'ailier ou attaquant. Il s’agirait d’un prêt de six mois, assorti d’une option d’achat en fin de saison, selon la source.

Rémi Oudin cédé à Bordeaux cet hiver pour 7 à 10 M€ ?

L’arrangement entre Reims et Bordeaux serait quasiment bouclé autour d’un montant total estimé entre 7 et 10 millions d'euros. Le journal national croit savoir que le club au scapulaire va d’abord verser une somme comprise entre 1,5 M€ et 2 M€ aux Rémois, lors du prêt. Les Bordelais payeront ensuite entre 6 et 8 millions d'euros, en complément dès juillet 2020.

À noter que Rémi Oudin est sous contrat avec les Rouge et Blanc jusqu’en juin 2021 et sa valeur est estimée à 11 millions d'euros par Transfermarkt. Cette saison, il a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives en 18 matchs disputés en Ligue 1.

Le joueur de 23 ans a été formé en partie au FC Metz (2008-2011), puis au Stade de Reims (2011-2016). Il a ensuite fait ses débuts professionnels entre 2016 et 2018 en Ligue 2. Et depuis l'ascension du club de la Marne dans l'élite, à l'été 2018, Rémi Oudin est à sa deuxième saison consécutive en Ligue 1.