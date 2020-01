OL : La solution de Rudi Garcia pour en finir avec les blessures à Lyon

Rudi Garcia vient de perdre un nouveau joueur sur blessure. Le jeune Oumar Solet rejoint une infirmerie lyonnaise déjà pleine et ne rejouera plus cette saison.

Rudi Garcia n’en peut plus des blessures à répétition.

L’hécatombe n’en finit plus à l’ OL. Mardi, Oumar Solet a rejoint à son tour l’infirmerie de Lyon. Mercredi, le club a communiqué sur la nature de la blessure du défenseur de 19 ans. Il souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. La même blessure que ses coéquipiers Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde. De son côté, Rudi Garcia ne supporte plus les mauvaises nouvelles venant de l’infirmerie.

Après le succès (3-1) de l’ OL mercredi contre Brest en Coupe de la Ligue, Rudi Garcia s’est exprimé sur la nouvelle blessure d’Oumar Solet. Le coach de Lyon a annoncé la mise en place d’une cellule d’études « pour voir d’où peuvent venir [les] blessures ». À ce sujet, l’ancien entraîneur de l’OM a annoncé que des analyses vidéo ont été faites pour comprendre la blessure de Solet.

Le rythme des blessures des joueurs de l’ OL inquiète. D’autant plus que Memphis Depay, Jeff Reine-Adélaïde et Oumar Solet souffrent de la même blessure. En l’espace de moins d’un mois, Rudi Garcia se voit privé de trois joueurs pour le reste de la saison. Si leur saison est terminée, leur entraîneur attend les retours de Léo Dubois (genou) et Youssouf Koné (cheville).

À noter que les blessures à Lyon, plus particulièrement celle de Solet est la plus surprenante de toutes. Le jeune défenseur n’a en effet joué qu’une seule rencontre depuis le début de la saison. Lyon a indiqué que celui-ci sera opéré le mardi 14 janvier.