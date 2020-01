OL Mercato : l’arrivée de latéraux n'est pas une priorité ?

Rudi Garcia a dévoilé la priorité de l’ OL cet hiver. Le club souhaite renforcer son équipe d’abord en attaque. Recruter des défenseurs latéraux blessés n'est donc pas une priorité. Le coach a donné les raisons.

Le plan de Rudi Garcia pour les défenseurs blessés à l' OL

Blessés en novembre, Léo Dubois (genou) et Youssouf Koné (cheville) n’ont toujours pas repris les entrainements. Néanmoins, l’absence des deux défenseurs latéraux de l’ OL ne préoccupe pas Rudi Garcia, comparativement à l’indisponibilité de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde. L’entraineur du club Rhodanien est plus préoccupé par le renforcement de son équipe en attaque.

« Il faut avant tout recruter devant à cause de nos deux blessés », avait-il fait savoir en conférence de presse, avant le match contre Bourg-en-Bresse en coupe de France. Le technicien a insisté sur sa demande après la qualification de l’Olympique Lyonnais en demi-finale de la Coupe de la Ligue. « La priorité reste de trouver un joueur offensif, car on en a perdu deux et pas des moindres », a-t-il réaffirmé, après la victoire sur Brest (3-1).

Maxwel Cornet, la solution défensive en interne ?

Il est donc clair que Rudi Garcia ne cherche pas de défenseur latéral en priorité. Et il a ses raisons. Premièrement, le coach de l’ OL compte sur Maxwel Cornet qu’il a fait reculer pour dépanner. « Avec les joueurs à disposition, il faut trouver des solutions, d’où le replacement de Maxwel Cornet. C’est une solution sur le flanc gauche », a-t-il expliqué.

Il faut rappeler que l’ailier ivoirien a joué au poste d’arrière latéral gauche, contre le Toulouse FC et le Stade de Reims, avant la trêve hivernale. Rudi Garcia l’a également maintenu au même poste, face à Brest, mercredi soir, en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Et il a donné satisfaction.

« Maxwel Cornet a tout pour jouer au poste de latéral. Vitesse de contre, puissance. En plus, c'est un travailleur. Il a été bien, il nous aide et a bien défendu. Cela nous donne des solutions. C’est une alternative sur la durée » a déclaré le coach lyonnais.

Deuxièmement, Rudi Garcia espère le retour rapide de Léo Dubois et Youssouf Koné, mais aussi de Fernando Marçal. Ce qui éviterait à l' OL de recruter pour combler leur absence. « Heureusement, on va retrouver, à un moment, nos latéraux Léo et Youssouf. Dès qu'il y aura une visibilité plus importante pour notre secteur médical, concernant la planification de leurs retours, cela peut changer un besoin, sur la deuxième partie du mercato », a-t-il expliqué.