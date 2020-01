FC Metz Mercato : Habib Diallo envoie un message à ses courtisans

Habib Diallo a fait le point sur son avenir au FC Metz, après une première moitié de saison satisfaisante sur le plan individuel. Le buteur a attiré le regard de prétendants, grâce à ses 10 buts marqués en Ligue 1 cet exercice.

Habib Diallo a porté le FC Metz à bout de bras !

Habib Diallo a été décisif lors de la manche aller de la Ligue 1. Il a inscrit 10 buts en championnat, ce qui est une grosse performance pour l’attaquant du FC Metz. Cependant, le club mosellan a fini 17e à la mi-saison.

Évidemment, le résultat collectif des Grenats est mauvais. L’équipe de Vincent Hognon compte donc mettre la phase retour à profit pour remonter la pente au classement. Et pour tenter d’y parvenir, le club devrait se renforcer cet hiver. À défaut de recruter de nouveaux joueurs capables de les sortir de la zone rouge, les Messins seraient bien inspirés en ne transférant pas leur meilleur buteur.

Parlant de ce dernier, il est visé par des clubs du haut de tableau, eux aussi en quête de renforts pour mieux aborder la deuxième moitié de saison. Habib Diallo, lui, ne prête pas attention aux bruits de couloir. Il préfère se concentrer sur le FC Metz et s’en tenir à son bail.

« Un départ ? J'entends des rumeurs, mais je ne suis pas au courant », a-t-il répondu dans un premier temps, en conférence de presse. « Pour le moment, je suis à Metz et j'ai prolongé jusqu'en 2022. J'espère bien terminer la saison ici », a précisé ensuite l’avant-centre de la formation lorraine.

Habib Diallo va-t-il finir la saison au FC Metz ?

En effet Habib Diallo a suscité l’intérêt de prétendants grâce à ses performances. Du coup, il reste une potentielle cible sur le marché, jusqu’au 31 janvier, date de la clôture du mercato hivernal. Conscient de cela, le coach du FC Metz a envoyé un message à ses dirigeants.

« On ne m'a jamais parlé du départ d' Habib Diallo cet hiver », avait-il fait savoir dans Le Républicain lorrain. « Habib Diallo va encore nous marquer des buts. Si on doit laisser partir Habib, ce ne serait vraiment pas un bon signal à envoyer », avait-il aussi prévenu.

Selon Vincent Hognon, les responsables du club ne lui ont « jamais parlé du départ du buteur cet hiver ». « Non, non... il va rester », a balancé le technicien de 45 ans, pour finir. Pour rappel, l'international sénégalais est lié au club de la Moselle jusqu'en juin 2022 et vaut 10 M€ au moins sur le marché, selon Transfermarkt.