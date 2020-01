FC Nantes Mercato : Un échec hivernal pour Gourcuff confirmé

Pas de bol pour Christian Gourcuff ! L’entraineur du FC Nantes a bel et bien essuyé un refus sur une piste prioritaire. Un premier échec hivernal qui vient d’être porté au grand public.

Le FC Nantes en échec sur cette piste défensive.

Cet hiver, le FC Nantes se montre très actif sur le marché des transferts. Le club souhaitait renforcer son secteur offensif et est finalement parvenu à boucler l'arrivée de Renaud Emond. L’attaquant belge s’est officiellement engagé avec le FC Nantes pour un contrat de deux ans et demi. Le joueur de 28 ans est engagé jusqu’en juin 2022 et apportera son talent de finisseur au club de Nantes.

Mais le renforcement du secteur offensif n’était pas la seule priorité des dirigeants nantais. Christian Gourcuff souhaite s’attacher les services d’un nouveau latéral droit afin de compenser la longue absence de Fabio (blessé). Pour remplacer le défenseur brésilien, les dirigeants du FCN souhaitaient recruter Dimitri Foulquier. Le défenseur français, qui n’a disputé que trois rencontres en Premier League cette saison, était clairement en difficulté à Watford. Et le club de Christian Gourcuff souhaitait le rapatrier en Ligue 1.

Sauf que le choix de l’ancien défenseur du Stade rennais avait une idée pour son avenir. Son choix était déjà fait.

Dimitri Foulquier a snobé le FC Nantes pour un retour en Liga.

En effet, Dimitri Foulquier n’était pas du tout intéressé par un retour en Ligue 1 et encore moins cette saison. Il a fait le choix de snober les Canaris pour un retour au FC Grenade. Une information confirmée par Franck Kita.

En marque de la présentation de l’attaquant belge Renaud Emond, le directeur général délégué du FC Nantes a avoué que « nous étions sur Dimitri Foulquier, mais ça ne s’est pas fait ». Dommage pour le cinquième de Ligue 1 cette saison qui n’est pas parvenu à convaincre le joueur de 26 ans de rejoindre les Jaunes et Verts.

Mais la direction nantaise continue de prospecter le marché des transferts afin de trouver la perle rare. « On reste à l’affût de ce qu’il se passe sur ce mercato et regarde les opportunités », a confié Franck Kita.