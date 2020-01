PSG - ASSE : le coup de vent de Mbappé à Turpin prémédité ?

Hier soir, le coup de vent de Mbappé à Turpin Clément, dont le check a été ignoré, a fait le buzz après le match PSG-ASSE des quarts de finale de la Coupe de la Ligue 2020. Depuis, le web est en folie comme si le jeune attaquant avait réalisé une prouesse de gag.

Quand Mbappé et Mouro Icardi illuminent le Parc des Princes

Le PSG a bien expliqué à l’ As Saint-Étienne mercredi soir qu’il était bien le maître du Parc des Princes. L’équipe de la capitale a littéralement atomisé les Stéphanois lors de la rencontre de Coupe de la Ligue, score 6-1. Loïc Perrin et ses petits camarades étaient carrément pris à la gorge par des Parisiens déterminés à leur faire boire le calice jusqu’à la lie.

Mouro Icardi n’a pas été le seul homme brillant de la soirée PSG-Asse. L’Argentin qui a ouvert la marque 2 minutes après l’ouverture du match n’a pas eu besoin de forcer son talent pour briller. Il a inscrit trois buts qui ont facilité la victoire du Paris Saint-Germain. Mais Icardi n’a pas été seul à se distinguer ce soir-là. Kylian Mbappé a fait parler sa vitesse et son adresse face au but. Il a inscrit 1 but et réalisé deux passes décisives. Totalement en réussite, l’ancien attaquant de l’ As Monaco aurait pu crever l’écran si son geste technique spontané réalisé face au portier de l' As Saint-Etienne Jessy Moulin avait trouvé le chemin du filet.

Le coup de vent de Mbappé à Turpin, une défensive ?

Mais un autre fait a marqué la rencontre. Après avoir rendu le ballon, Kylian Mbappé a fait un coup de vent à Turpin. L'attaquant avait le sourire aux lèvres lors d’un échange de quelques mots avec l’arbitre Clément Turpin. Kylian Mbappé fait ensuite semblant de vouloir faire un check au juge du match avant de l’ignorer lorsque ce dernier cherche à répondre à son geste. Cette petite scène d’à peine 8 secondes a fait le tour de Twitter avec les commentaires les plus moqueurs.

Certains se demandent cependant si Kylian Mbappé avait vu venir le check de Clément Turpin ? La réponse est plus positive que négative parce qu’il voit bien le bras de l’arbitre se lever avant de tourner la tête, peut-être n’était-il pas sûr de la réponse de ce dernier. Il a en tout cas balancé son bras en arrière pour minimiser un éventuel coup de vent qu’aurait pu lui faire l’homme en noir.

Les sourires de Kylian Mbappé et de Clément Turpin sur ce non-événement montrent bien qu’il n’y avait aucune méchanceté dans ce geste dont la vidéo est devenue viral sur Twitter.