Montpellier : Der Zakarian a trouvé une solution à 0 € en défense

Présent en conférence de presse jeudi, Michel Der Zakarian s’est exprimé sur le mercato hivernal du club. Le coach du Montpellier Hérault a notamment évoqué l’arrivée d’un nouveau défenseur.

Michel Der Zakarian dévoile SA priorité pour l’hiver

Privé de Nicolas Cozza et Pedro Mendes, on pourrait penser que Michel Der Zakarian a besoin d’un nouveau défenseur. Ceci pour suppléer les inamovibles Vitorino Hilton et Daniel Congré. Mais les priorités du coach de Montpellier semblent ailleurs. Jeudi, l’entraîneur du MHSC s’est de nouveau exprimé sur le mercato hivernal.

Michel Der Zakarian ne compte pas s’offrir un nouveau défenseur. Le coach de Montpellier l’a indiqué en conférence de presse. Il préfère donc une solution en interne. « Nous ne cherchons pas de défenseur. Je ferai appel à Clément Vidal si j’en ai besoin, à lui de continuer de bien travailler et de montrer qu’il peut faire partie de l’équipe », a lâché le technicien arménien.

Clément Vidal n’a joué qu’une seule rencontre cette saison. Le jeune défenseur français avait été titularisé lors de la 14e journée de Ligue 1 contre Dijon. Un match qui s’était soldé par un nul (2-2). Outre Vidal, Michel Der Zakarian a laissé entendre que « d’autres joueurs sont aussi capables de jouer dans l’axe ».

Allusion sûrement faite au milieu de terrain Damien Le Tallec. Pour rappel, Nicolas Cozza est forfait pour le reste de la saison. Le jeune défenseur français souffre d’une rupture du ligament croisé. Pedro Mendes lui, doit faire son retour d’ici trois semaines. Le Portugais a été victime d’une entorse du genou.

Le coach montpelliérain a également fait savoir que la priorité du club cet hiver reste la signature d'un attaquant. Laurent Nicollin avait d'ailleurs annoncé qu'un accord de principe avait été trouvé avec un joueur sans dévoiler son identité. Mais depuis, plus rien n'a fuité de la présidence du club de l'Hérault. Les noms de Mauro Manotas, Aurélien Scheidler et Musa Barrow ont depuis été associés au MHSC.