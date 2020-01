Angers SCO Mercato : Signature officielle chez Stéphane Moulin.

L' Angers SCO a enregistré une signature officielle, ce jeudi 9 janvier 2020. La première du club dirigé par Stéphane Moulin, cet hiver.

L' Angers SCO officialise une nouvelle signature.

L’ Angers SCO a officialisé une nouvelle signature, ce jeudi. Un joueur, plus précisément un défenseur central s’est engagé pour une saison. Il s’agit en réalité d’une prolongation de contrat, celle d’ Ismaël Traoré.

Ce dernier a en effet rempilé jusqu’en juin 2021, alors que son bail initial prenait fin le 30 juin 2020, soit dans six mois. « L' Angers SCO est très heureux d’officialiser la prolongation de son capitaine Ismaël Traoré, désormais lié avec le SCO jusqu’en 2021 », a informé le club de l’Anjou.

L’international ivoirien (17 sélections) a rejoint Angers en juin 2015, alors que les Angevins venaient d’être promus en Ligue 1. Le colosse défenseur (1,84 m pour 87kg) avait débarqué du Stade Brestois. Ayant réussi à s’imposer au sein de l’équipe de Stéphane Moulin, l’arrière de 33 ans en est le capitaine depuis la saison 2017-2018.

« D’abord lieutenant de Cheikh Ndoye, Ismaël Traoré a pris le leadership lorsque le premier est parti à Birmingham. Son brassard de capitaine est désormais solidement accroché à son bras gauche, pour la troisième saison consécutive », ont rappelé les Scoïstes.

Ismaël Traoré justifie la prolongation de son bail.

Le natif de Paris compte plus de 400 matchs en professionnels et est plus que jamais le patron tant dans le vestiaire d’Angers SCO que sur le terrain. « Depuis que je suis à Angers, je me sens bien. On réalise de belles choses, il y a un beau projet et y participer ça me fait plaisir », a confié Ismaël Traoré, peu bavard.

Cette saison, l'Ivoirien a disputé 15 matchs de Ligue 1 et a été titulaire autant de fois. Mieux, il a joué tous ces matchs en entier, soit 1350 minutes de jeu cumulées.