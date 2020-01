FC Nantes Mercato : Franck Kita rassure pour cet hiver !

En marge de la présentation de Renaud Emond, Franck Kita a fait le point sur le mercato du FC Nantes. Le directeur général délégué du club assure qu’il ne faudrait pas s’attendre à d’énormes mouvements cet hiver.

La mise au point de Franck Kita sur le mercato

Cet hiver, le FC Nantes n’a pas hésité à sortir le chéquier pour renforcer son secteur offensif. Le club nantais a déboursé environ trois millions d’euros pour s’attacher les services de Renaud Emond. L’attaquant belge a quitté le Standard de Liège et s’est engagé deux saisons et demie avec le FC Nantes. Il va découvrir la Ligue 1 sous les couleurs des jaunes et Verts. Un renfort offensif pour Christian Gourcuff qui devrait l’utiliser comme dans un poste de pur avant-centre.

Le nouvel attaquant belge a été présenté ce jeudi à la Jonelière. L’occasion pour Franck Kita de faire le point sur le mercato hivernal du FCN. Le directeur général du club a tenu à rassurer les supporters, craignant d’éventuels départs.

Franck Kita a confié que « la porte est fermée pour tout le monde ». Aucun joueur n’aura de bon de sortie durant le mercato hivernal. Et le dirigeant a expliqué cette décision. « On ne veut pas déstabiliser le groupe. Si un joueur est amené à partir, il faut que tout le monde s’y retrouve sinon on ne laissera pas partir », a-t-il déclaré.

Le club nantais ne devrait pas se séparer de joueur durant la fenêtre des transferts. En revanche, Franck Kita s’est montré moins catégorique dans le sens de possibles arrivées.

Une nouvelle arrivée déjà prévue au FC Nantes ?

En effet, le dirigeant nantais a indiqué de manière implicite que le club a toujours besoin de renforcer, notamment dans le secteur défensif. Franck Kita reconnait que le FC Nantes « n’est pas très pourvu au poste de latéral ». Avec la longue blessure de Fabio, il faudra se renforcer dans ce secteur de jeu. Plusieurs noms sont déjà cités dans la presse locale.

D’ailleurs, le directeur général du club assure que « si une opportunité se présente sur ce poste », l'entraineur Christian Gourcuf ne sera pas contre l’arrivée d’un renfort défensif. Cependant, le cinquième de Ligue 1 ne compte pas faire de folies cet hiver.