Mercato FC Barcelone : Ça se bouscule pour Samuel Umtiti.

Samuel Umtiti, en manque de temps de jeu, pourrait quitter le FC Barcelone. Plusieurs clubs anglais seraient déjà positionnés pour tenter de le recruter.

Samuel Umtiti bientôt transféré en Premier League ?

Freiné par de récurrentes blessures, Samuel Umtiti s’est éloigné du onze de départ du FC Barcelone. L’international français a perdu sa place de titulaire au profit de son compatriote Clément Lenglet.

Samuel Umtiti est désormais relégué dans la hiérarchie des défenseurs du FC Barcelone et passe le clair de son temps sur le banc. Une situation délicate qui fait planer le doute sur son avenir. En effet, le défenseur central est de plus en plus poussé vers la porte de sortie. De quoi attiser la convoitise de ses prétendants. Toutefois, du côté de la direction du FC Barcelone, une décision a déjà été arrêtée.

Récemment le président barcelonais Josep Maria Bartomeu a fait comprendre qu’aucun joueur majeur n’aura de bon de sortie durant le mercato hivernal. Une déclaration ferme, suffisante pour dissuader les éventuels courtisants ? Pas si sûr. Bien qu’il joue très peu cette saison, Samuel Umtiti attise la convoitise de plusieurs pensionnaires de Premier League.

Quel sera le choix de Samuel Umtiti ?

Le média ibérique El Desmarque révèle que le joueur de 26 ans possède une belle cote en Angleterre. En quête de renfort offensif, Tottenham Hotspur, Arsenal ou encore Manchester United s’intéresserait de près au défenseur central en difficulté au FC Barcelone.

Les cadors anglais songeraient sérieusement à le recruter et à sortir le chéquier pour son transfert. Toutefois, il reste à savoir si l’ancien Lyonnais sera tenté par une aventure en Premier League.

Lié au FC Barcelone jusqu’en juin 2023, Samuel Umtiti a disputé cinq petites rencontres en Liga cette saison.