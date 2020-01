Bordeaux Mercato : Reims, des indices sur le transfert d' Oudin

Bordeaux serait sur le point d’arracher la signature de Rémi Oudin selon L’Équipe. Le transfert du milieu offensif du Stade de Reims n’est pas encore conclu officiellement, mais il fait déjà réagir les experts.

Rémi Oudin, de Reims à Bordeaux pour 10 M€ ?

Le quotidien de sport a révélé, ce jeudi, qu' un accord était imminent entre le Stade de Reims et Bordeaux, pour le prêt de Rémi Oudin, cet hiver. La source a même donné des détails sur la transaction dans les tuyaux. Il s’agirait d’un prêt de six mois payant, estimé à un montant compris entre 1,5 et 2 M€, assorti d’une option d’achat qui varie entre 6 et 8 M€. Tout calcul fait, le polyvalent joueur offensif devrait rejoindre les Girondins contre un montant cumulé évalué entre 7 et 10 M€.

Réagissant à l’annonce du journal national, Christophe Dugarry estime que ce serait une bonne opération pour le club au scapulaire. « Six mois, avec une option d’achat à 10 M€ ? C’est un bon coup ça quand même de la part de Bordeaux », a-t-il commenté, dans des propos retranscrits par Girondins4Ever.

Rémi Oudin à Bordeaux avec une option d'achat automatique ?

« Ils vont se faire prêter un joueur qui est quand même un bon joueur. Mais selon moi, l’option d’achat est forcément automatique, les Rémois ne vont pas perdre un joueur pendant six mois pour ensuite peut-être le récupérer, ce serait bizarre », a argumenté le chroniqueur de RMC Sport.

Willy Sagnol valide l’option d’achat automatique de Rémi Oudin. « L’option d’achat doit être automatique… Parce que si tu es Reims, tu ne te laisses pas avoir comme ça. Elle est automatique », a soutenu le consultant sportif. Rappelons que Dugary et Sagnol sont d’anciens joueurs des Girondins de Bordeaux. Le dernier a même été entraineur des Marine et Blanc entre 2014 et 2016.

Pour revenir à Rémi Oudin, il est sous contrat avec le club champenois jusqu’en juin 2021 et sa valeur est estimée à 11 millions d'euros par Transfermarkt. Cette saison, il a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives en 18 matchs disputés en Ligue 1.