Mercato PSG : Cette demande de Pauleta à Edinson Cavani

Pedro Miguel Pauleta, la légende du PSG, demande à Edinson Cavani de renoncer à son projet de quitter le Paris Saint-Germain en fin de saison. Le portugais a glissé ce message à l’attaquant uruguayen sur le plateau de France 3.

Pedro Miguel Pauleta ne veut pas d'un départ de Edinson Cavani

Edinson Cavani est le meilleur joueur de l’histoire du PSG. L’Uruguayen a empilé but sur but toutes les saisons, mais n’est plus vraiment dans les bonnes grâces de son entraîneur. Thomas Tuchel privilégie les jeunes attaquants parisiens, Neymar, Kylian Mbappé et Mouro Icardi. Ce choix de l’entraîneur allemand a fortement réduit le temps de jeu Cavani.

La conséquence de cette situation est que le joueur pense à quitter le Paris SG à la fin de la saison. Un rapprochement avec l’ Atletico Madrid laisse penser qu’il pourrait jouer en Liga la saison prochaine, même si Manchester United, Chelsea et bien d’autres clubs pensent également à le recruter.

Comment Pauleta demande à Cavani de rester ?

Même s’il n’a rien contre la nouvelle génération de joueurs du PSG, Pedro Miguel Pauleta est contre le départ de Cavani qui se profile à l'horizon. À ses yeux, l'ancien joueur de Naples est une valeur sure qu'il ne faut en aucun cas négliger. Il souhaite le voir rester bien qu’il sera en fin de contrat avec le club le 30 juin. Sur un papier présenté par Pauleta sur France 3, il était marqué : « ne pars pas Edinson ! »

Ce message va surement faire du bien à Edinson Cavani qui était de nouveau sur le banc des remplaçants lors du match PSG - Asse (6-1). Il n’avait rejoint la partie en remplacement de Icardi qu’à la 72e minute du match.