ASSE : Communiqué de l’AS Saint-Étienne sur le huis clos total

Sanctionnée à titre conservatoire, le 16 décembre 2019, l’ ASSE connait désormais la punition définitive de la Commission de Discipline de la LFP. Et le club a réagi à cette décision prononcée jeudi soir.

Les supporters de l' ASSE suspendus pour deux matchs...

La Commission de Discipline de la LFP avait prononcé une mesure de huis clos total à titre conservatoire à l’encontre de l’ ASSE, en décembre dernier. Cette sanction faisait suite aux incidents survenus lors de la réception du PSG à Geoffroy-Guichard, à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1.

La Ligue avait ainsi placé le dossier en instruction. Et après les enquêtes et les auditions, la Commission a finalement décidé de sanctionner l’AS Saint-Étienne de deux matchs, à huis clos total au stade Geoffroy-Guichard, dont un match avec sursis. Il est reproché au public des Verts d’avoir fait usage massif de jets d’engins pyrotechniques, lors de la venue du Paris Saint-Germain.

Conséquence de cette décision ? L’ ASSE affrontera le FC Nantes, dans le Chaudron, ce dimanche 12 janvier (15h) sans ses supporters. Cela, lors de la 20e journée de Ligue 1. Dans un communiqué officiel, le club ligérien a réagi à la sanction prononcée par la Commission de Discipline de la LFP.

L' ASSE prend acte de la décision finale de la LFP.

« L’AS Saint-Étienne prend acte de la sanction de la commission de discipline de la LFP », a indiqué d’entrée le club, avant de regretter cette décision. « Par ailleurs, le sursis fait peser sur le club une lourde menace qu’il conviendra d’appréhender avec tous ceux qui le supportent », a souligné l’ ASSE. Néanmoins, les Verts ont noté des points positifs lors des différentes réunions relatives aux faits survenus le 15 décembre 2019 à Geoffroy-Guichard.

« Les représentants du club ont défendu leurs arguments durant plus de deux heures devant les membres de la Commission de discipline de la LFP. Au cours de cette audition, la commission a, semble-t-il, été attentive au processus engagé en collaboration avec le Préfet de la Loire et visant à apporter des actions correctives dans l’organisation des matchs. L' ASSE souhaite désormais poursuivre les échanges sur les questions de sûreté dans les stades français avec toute la famille du football », a conclue l’AS Saint-Étienne.