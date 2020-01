OL Mercato : Jean-Michel Aulas désamorce une bombe en interne

Jean-Michel Aulas est bien informé sur tout ce qui se dit sur l’ OL. Sur Twitter, le président de Lyon a tenu à mettre les points sur les i au sujet d’une quelconque tension entre deux membres influents de son staff.

Jean-Michel Aulas rétablit une vérité sur Juninho.

L’ OL a bien entamé la nouvelle année. Les Gones comptent deux succès en autant de sorties en 2020. Les poulains de Rudi Garcia ont d’abord étrillé Bourg-en-Bresse (7-0) en 32e de finale de la Coupe de France. Ils se sont ensuite imposés (3-1) en quarts de finale de la Coupe de la Ligue face à Brest. Du point de vue des résultats, on pourrait dire que le club de Jean-Michel Aulas va mieux.

Sauf qu’en interne, il y aurait beaucoup de divergences. Jean-Michel Aulas et son board doivent notamment gérer plusieurs dossiers dont le cas Marcelo et le plus crucial qui est celui du mercato. A ce sujet, certains médias comme Le 10 Sport indiquent qu’il y aurait de la tension dans l’air entre Juninho et Florian Maurice. Le directeur sportif et le chef de la cellule de recrutement auraient de nombreux désaccords.

Jean Lucas au coeur des querelles ?

Au fait de cette rumeur, Jean-Michel Aulas n’a pas tardé à réagir. Sur son compte Twitter, le président lyonnais dénonce une « ineptie malsaine » avant d’expliquer comment fonctionne la cellule de recrutement à l’ OL. « Florian propose, puis Juni, Rudi et Gérard échangent avec pertinence et convivialité », écrit le boss des Gones.

D’après Foot 01, plusieurs dossiers divisent Juninho et Florian Maurice. Le dernier en date est celui de Jean Lucas. Le milieu de terrain de l’ OL serait renvoyé vers l’Atlético Mineiro. Un départ auquel se serait opposé le directeur sportif de Lyon alors que le chef du recrutement serait disposé à laisser partir le milieu brésilien. Le site rappelle même que Florian Maurice était contre la venue du joueur de 21 ans l’été dernier.

Buteur mercredi en Coupe de la Ligue contre Brest, le joueur lui-même s’est exprimé sur son éventuel départ. L’ancien joueur de Flamengo a clairement fermé la porte à un départ du club rhodanien. Jean Lucas a indiqué qu’il ne voyait son avenir qu’à Lyon et nulle part ailleurs. Il n’a d’ailleurs pas manqué de saluer le rôle qu’à jouer son compatriote Juninho dans sa venue dans la capitale des Gaules.

A quand les renforts annoncés ?

Outre le cas Jean Lucas, Juninho et Florian Maurice ne s’entendraient pas sur les futures signatures du club. Cet hiver, Lyon doit se montrer particulièrement actif sur le marché des transferts. La faute à un recrutement peu fructueux durant l’été, aux mauvais résultats de la première moitié de saison et aux nombreuses blessures dans l’effectif de Rudi Garcia.

L’été dernier, Jean-Michel Aulas a en effet claqué près de 100 millions d’euros pour s’offrir des jeunes prometteurs. Sauf qu’en dehors de Jeff Reine-Adélaïde, la plupart des autres signatures se révèlent en deçà des attentes : Joachim Andersen, Thiago Mendes, Jean Lucas ou encore Youssouf Koné affichent un rendement en-dessous des espérances. En championnat, Lyon ne pointe qu’à la 12e place de Ligue 1. Les Lyonnais restent tout de même engagés en Ligue des champions et dans les coupes nationales. Rudi Garcia attend du renfort suite aux forfaits pour le reste de la saison du capitaine Memphis Depay, Jeff-Reine Adélaïde et le jeune Oumar Solet.

Alors que le mercato a ouvert ses portes depuis une dizaine de jours, les signatures restent attendues à Lyon. A ce sujet, le président lyonnais a assuré dans sa sortie sur Twitter que « l’OL est en course partout ». Il n’y a plus qu’à espérer que les bonnes nouvelles s’enchaînent dans ce sens comme c’est le cas sur le terrain depuis le début de l’année.