OM Mercato : Un été très mouvementé pour Valentin Rongier ?

L’ OM a fini par signer Valentin Rongier l’été dernier. Mais le transfert ne s'est pas fait sans douleurs. En plus de longues discussions avec le FC Nantes, l’ Olympique de Marseille devait affronter la concurrence de plusieurs autres prétendants.

OM mercato : négociations compliquées avec le FC Nantes pour Valentin Rongier ?

Valentin Rongier fait les beaux jours de l’ OM depuis l' été dernier. Un bon coup pour les recruteurs marseillais, particulièrement inspirés par cette signature.

Mais les négociations avec le FC Nantes n’avaient pas été aisées. Pour preuve, l’affaire n’a été conclue qu’au lendemain de la date butoir du mercato estival contre 13 millions d’euros.

Le club phocéen confronté à une concurrence pléthorique pour Valentin Rongier ?

Mais l’ OM n’aurait pas eu à affronter les seuls caprices du FC Nantes pour la signature de Valentin Rongier. Il fallait également que le club phocéen déjoue la concurrence de plusieurs autres prétendants au profil du milieu de terrain de 25 ans.

En effet, selon les informations divulguées par Le Parisien ce vendredi, Watford (Premier League) et la Fiorentina (Serie A) étaient également très attirés par l’ancien capitaine nantais. Ces deux clubs auraient même transmis des offres au président Waldemar Kita pour un transfert du Français lors du mercato estival.

Et ce n’est pas tout. L’ OL et l’AS Monaco auraient également souhaiter signer Valentin Rongier. Mais ces deux formations de Ligue 1 n'ont fait que se renseigner.