PSG Mercato : Mise au point sur le dossier Edinson Cavani

En fin de contrat avec le PSG, Edinson Cavani aurait trouvé un accord avec l’Atletico Madrid en vue d’un transfert. Mais l’entourage de l’attaquant uruguayen a fait une précision sur ce dossier.

Edinson Cavani va-t-il rejoindre l’Atletico Madrid ?

Edinson Cavani vit peut-être sa dernière saison sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Et pour cause, l’international uruguayen est entré dans sa dernière année de contrat avec le PSG. Si aucune prolongation n’intervient, il devrait s’en aller à l’issue de la saison.

Désormais relégué sur le banc de touche au profit de Mauro Icardi qui enchaine les titularisations, Edinson Cavani se rapproche un peu plus de la porte de sortie. Pour le moment, deux options s’offrent à la direction du Paris Saint-Germain : le laisser partir durant cet hiver et toucher un petit chèque sur sa vente ou conserver l’attaquant de 32 ans jusqu’à l’issue de la saison et le voir partir gratuitement. Visiblement, les dirigeants parisiens ont choisi la seconde option.

Leonardo et le PSG auraient fait le choix de conserver le Matador au moins jusqu’à l’issue de la saison. Une décision interne qui ne déplait pas vraiment au meilleur buteur de l’histoire du club. Alors que l’on évoquait un accord avec l’Atletico Madrid, Edinson Cavani ne veut pas entendre parler d’un départ.

Cavani va-t-il terminer la saison au PSG ?

En effet, Télé Madrid a contacté l’entourage du buteur parisien qui a démenti un quelconque accord (financier ou verbal) avec l’Atletico Madrid. L’ancien Napolitain n’a pas l’intention de quitter le navire parisien durant cet hiver.

D’ailleurs, la source explique que le joueur espère toujours prolonger son contrat expirant en juin prochain avec le PSG. Cependant, la direction parisienne ne l’entend pas vraiment de cette oreille. Un départ à l'issue de la saison est envisagé.