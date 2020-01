Bordeaux Mercato : Les premières impressions de Rémi Oudin

Rémi Oudin a signé à Bordeaux comme pressenti. Cependant, il n’est pas prêté, mais transféré directement. L’attaquant en provenance du Stade de Reims a livré ses premières impressions, après sa signature.

Rémi Oudin excité de défendre les couleurs de Bordeaux.

Il était question du prêt de Rémi Oudin à Bordeaux, assortie d’une option d’achat. Finalement, le Stade de Reims a transféré le polyvalent joueur offensif, chez les Girondins. Il a signé un contrat de quatre saisons et demi en faveur du club au scapulaire. Soit jusqu’au 30 juin 2024. Il portera le maillot floqué du N°28 comme l’a indiqué le club basé au Château du Haillan.

« Rémi Oudin arrive à Bordeaux afin de poursuivre sa progression et aider notre club à réaliser ses objectifs. Il est un renfort de poids pour Paulo Sousa et son staff. Le FC Girondins de Bordeaux est ravi d’accueillir Rémi Oudin. Nous lui souhaitons de s’épanouir pleinement avec le maillot au Scapulaire », ont communiqué les Girondins.

Après la signature de son long bail, le joueur de 23 ans s’est confié sur son nouveau défi. Il se dit « excité » de porter les couleurs des Marine et Blanc. « Content d'être ici, d'avoir signé aux Girondins. Content d'avoir pu rencontrer tous mes coéquipiers. Maintenant on va pouvoir commencer à s'entraîner et laisser la place au terrain », a déclaré Rémi Oudin.

Le message empreint d'émotion de Rémi Oudin au Stade de Reims.

Natif de la Marne, la nouvelle recrue bordelaise a été formée au Stade de Reims entre 2011 et 2016. Il y a également fait ses débuts professionnels en Ligue 2, entre 2016-2018, avant l’ascension du club en Ligue 1, à l’été 2018. Reims est donc le seul club que l’attaquant ait connu jusque-là. Il y a passé neuf ans finalement. Et quitter le cocon rémois s’est forcément fait avec émotion.

« Quand on est né à Châlons et qu’on grandit dans le football, on a un rêve : porter un jour le maillot du SDR... Cela a été le cas pendant 9 ans avec toujours beaucoup de fierté et de belles émotions : les titres (U19 et L2), le but à Bernabeu, mes premiers matchs en Ligue 1 en point d’orgue. Merci à tous mes éducateurs, mes coachs successifs, le club dans son ensemble et tous les supporters Stadistes de m’avoir permis d’évoluer et m’épanouir en rouge et blanc », a confié Rémi Oudin, sur le site du club champenois.