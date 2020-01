OM Mercato : Dossier Lihadji, le salaire en cause ?

L’ OM a décidé de rompre ses discussions avec Isaac Lihadji et de lui retirer son offre de signature de premier contrat professionnel. L’argent serait la véritable cause du divorce entre l’ Olympique de Marseille et son jeune ailier droit.

OM : Isaac Lihadji, un futur crack ?

Considéré comme le meilleur joueur du centre de formation de l’ OM la saison dernière, Isaac Lihadji s’est effectivement montré à son avantage pendant l’intersaison. Une performance qui lui avait ensuite valu quelques apparitions avec le groupe professionnel olympien en Ligue 1 avant d’être convoqué pour la Coupe du monde U17 au Brésil. Une compétition où le minot phocéen a également brillé en marquant 3 buts.

Le jeune attaquant pas attiré par un premier contrat professionnel avec l’écurie phocéenne ?

Pour les dirigeants de l’ OM, il n’était pas question d’exposer Isaac Lihadji aux convoitises d’autres clubs. Autrement dit, il fallait se dépêcher de mettre fin à son contrat aspirant en lui offrant son premier contrat professionnel. Un contrat de trois saisons contre une prime à la signature de 500 000 euros et un salaire mensuel de 40 000 euros.

Le prodige de 17 ans trop gourmand pour le club marseillais ?

Alors que l’ Olympique de Marseille croyait cette offre alléchante pour un minot de 17 ans, Isaac Lihadji aurait vu les choses différemment. La pépite aurait réclamé une prime à la signature d’1,5 million d’euros et un salaire mensuel de 50 000 euros.

Des chiffres que les responsables marseillais ne pouvaient pas se permettre en raison des difficultés financières du club. Mais les négociations n’avaient pas été rompues. Les deux parties devaient se revoir au retour des vacances hivernales pour tenter de trouver un accord définitif.

Rupture définitive entre le joueur et la formation provençale ?

Mais cette rencontre programmée n’aura jamais lieu. L’ OM a décidé de ne plus discuter avec Isaac Lihadji et de lui retirer son offre de contrat. Une décision qu’Andoni Zubizarreta aurait personnellement annoncée au clan de la pépite mardi en fin de matinée, selon RMC Sport.

Le directeur sportif de l’ Olympique de Marseille aurait été agacé par les atermoiements de Moussa Sissoko. Un agent devenu injoignable en ce début du mois pour la reprise des négociations.

Par ailleurs, à aucun moment, Isaac Lihadji lui-même n’aurait donné l’impression de vouloir signer. Alors qu’il se réservait le temps de se décider à son retour de vacances, le minot ne l’a pas fait.

L’argent, la véritable cause de la rupture entre Isaac Lihadji et les Phocéens ?

Ce vendredi, L’Equipe a ouvert ces colonnes à Thierry Granturco, avocat spécialisé dans le sport. Pour cet homme de loi, il ne faudrait pas chercher longtemps la véritable raison du divorce entre Lihadji et le club phocéen. C’est l’argent.

Selon Thierry Granturco, les représentants de joueurs « ont aujourd’hui le même appétit pour un jeune de 18 ans qu’il y a quinze ans pour un joueur de 25 ans » et « se demandent pourquoi ne pas faire un gros coup… »

Une tendance que le spécialise du sport juge « déraisonnable car dans la plupart des cas, les joueurs qui quittent leur club formateur au moment de passer pro, disparaissent ».

Un risque que les jeunes joueurs connaissent. Ce qui ne les empêche pas d’aller « quand même au conflit car l’agent leur a fait miroiter un salaire mensuel de 200 000 euros dans un club anglais, ce qui est impossible en L1 ».

Dans le cas précis d’Isaac Lihadji, on parle déjà d’une offre lilloise de plus d’1 million d’euros pour la prime à la signature et d’un salaire mensuel de 45 000 euros. Le Borussia Dortmund et le Red Bull Leipzig seraient également très à cheval sur le dossier.