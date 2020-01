PSG, Inter Mercato : Réunion décisive pour Eriksen à Milan

Alors qu’il n’a pas prolongé son contrat avec Tottenham, la voie semble ouverte pour un départ de Christian Eriksen d’ici la fin de la saison. Le PSG et l’Inter Milan sont notamment à l’affût.

L’Inter prend de l’avance dans le dossier Eriksen.

Ça sent la fin de l’histoire entre Christian Eriksen et Tottenham. Arrivé chez les Spurs en 2013 en provenance de l’Ajax Amsterdam, le milieu de terrain danois s’est imposé au fil des saisons comme l’un des meilleurs meneurs de jeu de la planète. Seulement, le joueur de 27 ans ne semble plus disposé à poursuivre l’aventure dans le nord de Londres. Une opportunité que compte saisir le PSG.

En fin de contrat à Tottenham, Christian Eriksen pourra s’engager librement avec le club de son choix. Une perspective qui réjouit notamment la direction du PSG. S’offrir un joueur de classe mondiale à 0 €, ce n’est pas donné. Sauf que le club de la capitale doit faire face à la farouche concurrence de l’Inter Milan.

Eriksen, le prochain coup à 0 € de Conte ?

Un départ d’ Eriksen vers le club italien semble de plus en plus envisageable. Jeudi, Calciomercato.it informe en effet que l’agent du joueur doit se rendre à Milan pour négocier avec la direction de l’Inter. Tout laisse donc croire que le milieu de Tottenham devrait filer en Italie l’été prochain.

Arrivé sur le banc de l’Inter l’été dernier, Antonio Conte est un spécialiste des signatures à moindre coût. Du temps où il coachait encore la Juventus, le technicien italien avait fait venir à Turin des noms ronflants comme Andrea Pirlo, Carlos Tevez, Kinsgley Coman, Patrice Evra ou encore Paul Pogba à bas prix. Cette fois, il semble que c’est Leonardo qui va goûter à la recette du coach des Nerazzuri.