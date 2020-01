OM Mercato : Cinglant démenti dans le dossier Sanson

Brillant avec l’ OM cette saison,Sanson serait proposé au Hertha Berlin cet hiver. Les responsables de l’ Olympique de Marseille n’auraient toutefois jamais proposé le milieu de terrain au club allemand.

OM mercato : Morgan Sanson au Hertha Berlin cet hiver ?

Dans le dur la saison dernière,Sanson a retrouvé son meilleur niveau avec l’ OM cette saison. Sous le coaching d’André Villas-Boas, l’ancien Montpelliérain est devenu l’un des joueurs essentiels de l’ Olympique de Marseille.

Et pourtant, de récentes rumeurs assuraient que le milieu de terrain avait été proposé au Hertha Berlin en vue d’un transfert cet hiver. Le dossier devrait être activé après le retour de la formation allemande de son stage hivernal en Floride. Les recruteurs du club de Bundesliga débourseraient entre 20 et 25 millions pour conclure l’affaire.

Faut-il s'attendre à un échec dans ce transfert ?

Des informations auxquelles il ne faut absolument pas croire, selon Mohamed Bouhafsi. Le journaliste de RMC Sport rappelle que « la presse allemande s’enflamme sur un intérêt du Hertha Berlin pour Morgan Sanson, indiquant que l’OM a proposé le joueur ». Mais « c’est totalement faux : il n’y a aucun contact entre Marseille et le Hertha Berlin pour Sanson car l’OM ne veut pas se séparer du joueur ».

Villas-Boas ne veut pas de départ cet hiver. Une décision désormais validée par Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta qui « ne veulent pas perturber la stabilité de cet effectif par peur de mauvais résultats dans la course au podium et à la Ligue des champions ».

D’ailleurs, l’ex-Manceau lui-même ne souhaite pas quitter l’ OM cet hiver alors que les résultats sont bons. Même attitude chez les autres joueurs qui « ne veulent pas quitter Marseille dans cette période où tout va très bien ».