OGC Nice : Soucis défensifs, Patrick Vieira ne s'en sort plus !

L'OGC Nice va attaquer la phase retour du Championnat de France par un déplacement compliqué à Angers. À la peine à l'extérieur depuis le début de la saison, la formation de Patrick Vieira va de plus devoir faire sans bon nombre de défenseurs pour cette rencontre.

Patrick Vieira espère le retour de Christophe Hérelle

Confronté à de nombreux soucis depuis l'entame de l'exercice 2019-2020, Patrick Vieira, l'entraîneur de l'OGC Nice, vit une saison compliquée. Entre l'incapacité de son équipe à obtenir des résultats à l'extérieur (la dernière victoire loin de l'Allianz Riviera remontant au 1er septembre dernier à Rennes), les critiques sur le jeu pratiqué par l'OGCN et les problèmes défensifs récurrents du dixième de Ligue 1, le champion du monde 1998 a beaucoup de travail.

Mais à la veille de se déplacer sur la pelouse du SCO Angers, c'est surtout le dernier point cité qui tracasse le plus le coach niçois. Manquant cruellement de sérénité défensive, l'OGC Nice est de plus victime d'une incroyable accumulation de blessures depuis le début de la saison dans ce secteur.

Déjà privé depuis quelques semaines de Youcef Atal (genou) et d'Andy Pelmard (cheville), Patrick Vieira avait également annoncé à la reprise de l'entraînement que Malang Sarr s'était fait une entorse de la cheville lors du dernier match de l'année contre Toulouse (3-0) et qu'il allait être indisponible trois semaines.

Mais la série noire ne s'est pas arrêtée là pour le club présidé par Jean-Pierre Rivière puisque Gautier Lloris souffre toujours d'une contusion à un mollet et que Riza Durmisi, l'unique recrue pour le moment du mercato hivernal niçois, a été victime d'une lésion musculaire à une cuisse cette semaine.

"Il est touché et forfait pour samedi. On ne connait pas encore la durée de sa blessure. Il n’en aura pas pour des mois, mais c’est une mauvaise nouvelle pour nous. C’est encore un joueur de derrière, alors qu’Andy Pelmard et Malang Sarr sont blessés et que Christophe Hérelle n’a repris que depuis une semaine", a confié Vieira en conférence de presse.

Victime d'une entorse à la cheville à Lyon le 23 novembre dernier, Christophe Hérelle a effectivement repris l'entraînement après la trêve mais n'est peut-être pas encore en capacité de jouer 90 minutes selon son coach.

"Il a bien travaillé pendant deux semaines avec le préparateur physique. Nous verrons pour ce week-end. J’aurai une discussion avec lui pour savoir s’il peut débuter ou s’il sera sur le banc", a poursuivi Patrick Vieira, qui ne pourra donc compter ce week-end que sur Patrick Burner, Dante, Stanley Nsoki et l'ancien Troyen si celui-ci est jugé apte.

À ce rythme-là, Patrick Vieira en viendra même à regretter les récents prêts de Racine Coly et Ibrahim Cissé à Famalicao...