OL : Moussa Dembélé et Ndombélé bientôt réunis par Mourinho ?

La liste des prétendants de Moussa Dembélé n’en finit plus de se rallonger. Cette fois, José Mourinho, le coach de Tottenham, serait intéressé par le buteur de l’ OL.

Moussa Dembélé intéresse José Mourinho.

Au fil des jours, le retour de Moussa Dembélé au Royaume-Uni devient de plus en plus possible. Pisté par Chelsea et Manchester United, le dernier véritable avant-centre de l’ OL pourrait atterrir Outre-Manche. Il est en effet le seul buteur que compte Rudi Garcia après la grave blessure de Memphis Depay. Victime d'une rupture du ligament croisé, le Néerlandais est forfait pour le reste de la saison.

Déjà sur les tablettes des Blues et des Reds Devils, Moussa Dembélé serait également sur les petits papiers de José Mourinho. D’après Goal, le coach de Tottenham est intéressé par le buteur de l’ OL. A Londres, il pourrait retrouver son ancien coéquipier Tanguy Ndombélé. Le milieu de terrain a rejoint le club anglais l’été dernier contre 60 millions d’euros.

Selon Goal, José Mourinho voit en Moussa Dembélé un remplaçant crédible pour Harry Kane. Le Lyonnais compte déjà 3 réalisations en deux sorties en 2020. Sur la saison, l’ancien joueur du Celtic Glasgow a déjà fait trembler les filets à 13 reprises.

Futur remplaçant de Kane à Tottenham ?

S’agissant d’Harry Kane, l’attaquant des Spurs est blessé à la cuisse. Le buteur des Three Lions va se faire opérer et ne sera de retour qu’au début du mois d’avril. Au vu des échéances à venir, il faut dire que son absence est un véritable coup dur pour le club londonien. Celui-ci avait déjà inscrit 17 buts et délivré 2 passes décisives cette saison avec Tottenham.

En l’absence de Kane, José Mourinho voudrait obtenir un avant-centre en prêt. Une option que n’envisage clairement pas l'attaquant lyonnais et encore moins l’ OL. Si Lyon est déjà peu enclin à vendre son buteur à 40 millions d'euros à Chelsea, on voit mal le club de Jean-Michel Aulas accepter un départ en prêt de Moussa Dembélé. Surtout que Lyon a aussi un huitième de finale de C1 à jouer et doit faire mieux que la 12e place qu’il occupe actuellement en championnat.

Sachant la tâche compliquée, il semble que le coach des Spurs ait activé de nombreuses autres pistes. Le nom du Polonais Krzysztof Piatek est également associé à Tottenham. Le journaliste italien Gianluca Di Marzio a confirmé que le Milan AC avait refusé l'idée d'un prêt. D’après le journaliste de Sky Sport Italia, les Spurs seraient revenus à la charge en formulant une offre de transfert incluant le défenseur argentin Juan Foyth et le milieu kényan Victor Wanyama. Ceci pour faire baisser le montant du transfert.

Les autres pistes de Mourinho

Vendredi matin, The Sun annonçait qu'un accord avait été trouvé entre le Milan et Tottenham pour Piatek autour d'un transfert de 28 millions d’euros plus 5 millions de bonus. Une info démentie par la suite par Sky Sports UK. Ce dernier reconnaît juste des discussions entre les clubs, mais assure qu'il n'y a eu aucune offre formulée. Aucun accord n’a encore été trouvé entre les deux parties.

Le Daily Mirror de son côté indique que le dernier finaliste de la Ligue des champions s’intéresse à un autre buteur polonais. Il s’agit d’Arkadiusz Milik. Âgé de 25 ans, il ne lui reste plus qu’un an et demi de contrat avec Naples. Mais comme l’assure le Daily Mirror, il y a peu de chance que le club italien laisse filer son attaquant également sur les tablettes de Manchester United.